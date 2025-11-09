Crime News : नातीला वाचविताना आजोबांनी गमावला जीव; अवघ्या सहा महिन्यांत चार आरोपींना जन्मठेप

शहादा येथे मावळत्या वर्षाच्या मध्यरात्री हॉटेलच्या वेटरनी आदिवासी अल्पवयीन मुलीला उचलण्याचा प्रयत्न केला असता, आजोबांना जाग आली. त्या वेळी आरोपींनी धारदार हत्याराने त्यांचा खून केला आणि अंधारात पसार झाले. गुन्ह्याचा तपास करताना तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक हेमंत सोमवंशी यांनी चौघांना अटक केलीच; परंतु विशेष बाब म्हणून खटला फास्ट ट्रॅकवर चालवून अवघ्या सहा महिन्यांत निकाल लागला आणि आरोपींना जन्मठेप झाली. .त्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक हेमंत सोमवंशी यांची २००२ मध्ये कल्याण येथून नंदुरबार जिल्ह्यात बदली झाली होती. त्यांना शहादा पोलिस ठाण्यात नियुक्ती देण्यात आली होती. ३१ डिसेंबर २००२ ची रात्र. १ जानेवारी २००३ ला पहाटे चारच्या सुमारास शहादा येथील रस्त्यालगत असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी चौकीदार असलेल्या वयोवृद्ध व्यक्तीचा खून झाला होता. .त्यांच्या पत्नीला शहादा पोलिस ठाण्यात फिर्याद देण्यासाठी आणले होते. पीडित कुटुंब हे आदिवासी होते. वृद्ध दांपत्यासह १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी त्यांच्याबरोबर राहत होती. ते राहत असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणासमोरच एक हॉटेल होते. ३१ डिसेंबरची रात्र असल्याने रात्री उशिरापर्यंत त्या ठिकाणी गजबज होती. .त्यानंतर हॉटेलचे काही वेटर मद्यपान करीत बसले होते. पहाटे तीनच्या सुमारास हे वेटर आदिवासी कुटुंबीयांच्या खोलीकडे आले. अंधारात संशयितांनी अल्पवयीन मुलीला उचलण्याचा प्रयत्न केला असता, तिच्या आजोबांना जाग आली. त्यांनी संशयितांना हटकले असता त्यांना मारहाण केली. या गोंधळात वृद्धाची पत्नी व अल्पवयीन मुलगी झोपेतून जागे झाले. त्यांनीही संशयितांना प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला असता, एका संशयिताने चाकू वृद्ध व्यक्तीच्या पोटात भोसकला. रक्तस्राव होऊन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच शहादा पोलिस दाखल झाले..भाषेचा अडसर...शहादा पोलिसांत फिर्याद दाखल करण्यासाठी आलेल्या मृताच्या पत्नीला मराठी भाषा येत नव्हती. ती आदिवासी भाषेतच बोलत होती; तर अल्पवयीन नातीलाही फारशी मराठी येत नव्हती. त्यामुळे पोलिस उपनिरीक्षक हेमंत सोमवंशी यांच्यासमोर फिर्याद दाखल करण्यापासून समस्या उभी राहिली होती. पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्यांपैकी आदिवासी भाषेची जाण असलेल्या अंमलदाराला पोलिस ठाण्यात बोलावून घेण्यात आले. त्यानंतर पहाटे पाचच्या सुमारास भाषेचा काही प्रमाणात अडसर दूर होऊन खुनाचा, विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करीत फिर्याद नोंदवून घेण्यात आली..संशयितांचा शोध सुरूमृत वृद्धाच्या पत्नीच्या जबाबानुसार, ज्यांनी खून केला ते चौघेही ते राहत असलेल्या बांधकामाच्या खोलीसमोर असलेल्या हॉटेलमधील वेटर असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार उपनिरीक्षक सोमवंशी यांनी त्या हॉटेल मालकाकडे चौकशी केली तर त्याने वेटर रात्रीच गायब झाल्याचे सांगितले. वेटरमधील एक वेटर नेपाळ, दुसरा गुजरात, तर तिसरा पंजाबचा असल्याचे हॉटेल मालकाने सांगितले. त्यामुळे खून केल्यावर ते परराज्यांत फरारी झाल्याची शक्यता होती. फरारी आरोपींना अटक करण्याचे मोठे आव्हान उपनिरीक्षक सोमवंशी यांच्यासमोर उभे राहिले होते..दिशा मिळाली...हॉटेलमधील वेटर शहाद्यातून कुठे गेले असावेत, असा विचारविनिमय सुरू असतानाच उपनिरीक्षक सोमवंशी यांना, ते कल्याण येथे असताना एका हॉटेल मालकाशी चांगली ओळख होती. सोमवंशी यांनी त्या हॉटेल मालकाशी संपर्क साधला असता, त्याने सांगितले की शहाद्यासारख्या ठिकाणी स्थानिक वेटर मिळण्याची शक्यता कमी आहे..वेटर लोकांना नेमण्यासाठी हॉटेल लाइनमध्ये एक वेगळी चैन (साखळी) असते. त्यांच्यामार्फत परराज्यांतील वेटरांना नेमले जाते. नंदुरबारमध्ये एक व्यक्ती असल्याचे त्याने उपनिरीक्षक सोमवंशी यांना सांगितले. काही वेळातच त्या व्यक्तीने नंदुरबार शहरात राहणाऱ्या त्या व्यक्तीच्या घराचा पत्ताच उपनिरीक्षक सोमवंशी यांना सांगितला..अधीक्षकांकडून विचारणा...कल्याणच्या हॉटेल मालकाने सांगितलेला पत्ता वाचून उपनिरीक्षक सोमवंशी हे अचंबित झाले. त्यांनी काही क्षण विचार केला आणि नंदुरबार जिल्ह्याच्या तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांना संपर्क साधला. शहाद्यातील खुनाची सविस्तर माहिती दिल्यावर खून करणारे वेटर फरारी झाल्याचे सांगितले. त्यावरून अधीक्षकांनी वेटरबाबतची सखोल माहिती विचारली असता, त्यांची फारशी माहिती नसल्यावरून जाबही विचारला. .त्या वेळी उपनिरीक्षक सोमवंशी यांनी त्यांना मिळालेल्या पत्त्यावरील व्यक्तीला ताब्यात घेण्याबाबत सांगितले. तो पत्ताही त्यांनी अधीक्षकांना दिला. अधीक्षकांनी पत्ता ऐकताच, ते अचंबित झाले. नंदुरबारमधील पोलिस अधीक्षकांच्या बंगल्याच्या मागेच ती व्यक्ती राहत होती. अधीक्षकांनी गुन्हे शाखेशी संपर्क साधून त्या पत्त्यावर पथकाला कारवाई करण्यासाठी रवाना केले. नंदुरबार गुन्हे शाखेचे पथक त्या पत्त्यावर पोहोचले असता, त्यांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांची धरपकड केली..एका निकालाने फिरली बाजूआरोपींना खुनाच्या खटल्यातून सोडविण्यासाठी नामांकित वकिलांकडून न्यायालयात युक्तिवाद केले जात होते. प्रत्यक्ष साक्षीदार असलेल्या मृत वृद्ध व्यक्तीची पत्नी व नातीने दिलेला जबाब खोडून काढण्याचा व पोलिस तपासातील त्रुटी न्यायालयासमोर दाखवून आरोपींवर गुन्हा सिद्ध न होण्याचे प्रयत्न सुरू होते. .रात्रीच्या अंधारात वृद्धेने हेच वेटर असल्याचे ओळखले कसे, मृताच्या पोटात चाकू भोसकला असताना, वृद्धेने जबाबात छातीत खुपसल्याचे म्हटले आहे, घटना घडली ती वेळ चारची होती; पण वृद्धेने पहाटे तीनच्या सुमारास घडल्याचे सांगितले. असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित करीत तपास व जबाबातील त्रुटी हेरून बचावपक्षातर्फे वकील युक्तिवाद करीत होते..यामुळे उपनिरीक्षक सोमवंशी यांना आरोपी निर्दोष सुटतात की काय, अशी शंका येऊ लागली होती. त्यामुळे उपनिरीक्षक सोमवंशी यांनीही एका वकील मित्राकडे या गुन्ह्याबाबतची चर्चा केली. त्या वेळी त्या वकील मित्राने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाची (केस) माहिती दिली आणि ती स्वत: न्यायालयासमोर सादर करण्यास सांगितले. या केसबाबतची माहिती सरकारी वकिलांना असण्याची शक्यता नाही, असेही त्यांनी सांगितले..न्यायालयात सोमवंशींनीच मांडली बाजूवृद्ध व्यक्तीचा खून करणाऱ्या चौघांना अटक करून तपासकामी उपनिरीक्षक सोमवंशी यांच्याकडे सोपविण्यात आले. उपनिरीक्षकांनी काही आठवड्यांतच गुन्ह्याचा तपास करीत पुराव्यांसह दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात होताच, आरोपींच्या बाजूने शहरातील नामांकित वकील न्यायालयात हजर झाले होते. .नामांकित वकील आरोपी वेटरच्या बचावासाठी आल्याचे पाहून उपनिरीक्षक सोमवंशी यांच्यासह पोलिस अधिकाऱ्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला; तर वकील वर्गांमध्येही चर्चेचा विषय झाला. दोन-चार तारखांतच आरोपींच्या वकिलांनी त्यांच्या जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेत अर्ज सादर केला. त्या वेळी पोलिसांसमोर प्रश्न उभा राहिला. आरोपी परदेश व परराज्यांतील असल्याने ते परत गेल्यास त्यांना शोधून कठीण होणार होते. .यावर तपासी अधिकारी असलेले उपनिरीक्षक सोमवंशी यांनी, आरोपींमधील एक आरोपी नेपाळ, तर दोन आरोपी हे परराज्यांतील असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, ते जामिनावर सुटल्यास त्यांना तारखांसाठी समन्स कसे बजवायचे वा परदेशात निघून गेल्यास त्या आरोपीला परत आणायचे कसे, असे प्रश्न उपस्थित केल्याने उच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळून लावतानाच, खटला जलदगतीने चालवून तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयास दिले..CM Devendra Fadnavis: गडचिरोलीत जागतिक दर्जाची आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार; मुख्यमंत्री फडणवीस; सिरोंचात रूबी रुग्णालयाचे भूमिपूजन....अन् आरोपींना जन्मठेपखुनाच्या या खटल्याच्या तारखेला सरकार पक्षातर्फे युक्तिवाद करताना उपनिरीक्षक सोमवंशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाची प्रत सादर केली. त्यानुसार आदिवासी समाज हा वर्षानुवर्षांपासून जंगलात राहत आला आहे. एका अर्थी हा समाज जागल्याची भूमिका बजावतो आहे. त्यांना घड्याळाच्या वेळा कळत नाहीत; पण रात्रीच्या वेळी आकाशातील चांदण्यांचे स्थान ओळखून ते वेळ सांगतात. त्यात अचूकता असेलच असे नाही; परंतु वेळ मात्र आसपासची निश्चित असते, असे त्या निकालात नमूद होते. रात्रीच्या अंधारात आरोपीने चाकू भोसकला हे महत्त्वाचे होते, तो पोटात की छातीत भोसकला हे महत्त्वाचे नसून वृद्धाचा मृत्यू चाकू भोसकल्याने झाला हे मात्र निश्चित, अशा स्वरूपाचा युक्तिवाद उपनिरीक्षक सोमवंशी यांनी स्वत: केला. या युक्तिवादाने वेटरांवर आरोप सिद्ध झाले आणि न्यायालयाने चौघांनाही जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.