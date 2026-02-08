नाशिक

Nashik Crime : शक्ती मिलचा तो थरार! 'स्केच'वरून कसा लागला नराधमांचा छडा? वाचा थरारक तपासाची गोष्ट

Shakti Mill Gang Rape That Shook Maharashtra : मुंबईतील महालक्ष्मी परिसरातील बंद अवस्थेतील शक्ती मिल परिसरात २०१३ मध्ये सामूहिक अत्याचाराची घटना घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्य हादरले.
नरेश हाळणोर; सकाळ वृत्तसेवा
दिल्लीतील निर्भया घटनेने देश हादरला. तशीच घटना मुंबईतल्या शक्ती मिलच्या ओसाड जागेत घडली होती. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. याच घटनेमुळे राज्यात महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून शक्ती कायदा अमलात आला. ऑगस्ट २०१३ मधील ही घटना. युवतीवर सामूहिक अत्याचाराची घटना घडली होती. संशयित अज्ञात होते.

