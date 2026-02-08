Nashik Crime : शक्ती मिलचा तो थरार! 'स्केच'वरून कसा लागला नराधमांचा छडा? वाचा थरारक तपासाची गोष्ट

दिल्लीतील निर्भया घटनेने देश हादरला. तशीच घटना मुंबईतल्या शक्ती मिलच्या ओसाड जागेत घडली होती. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. याच घटनेमुळे राज्यात महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून शक्ती कायदा अमलात आला. ऑगस्ट २०१३ मधील ही घटना. युवतीवर सामूहिक अत्याचाराची घटना घडली होती. संशयित अज्ञात होते. .मुंबईतल्या नामजोशी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. आगरीपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हे शोध पथकाचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक सुनील पवार यांनी ‘स्केच’च्या आधारे गुन्ह्याचा उलगडा करीत पहिल्या आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. त्याच्या अटकेनंतर साथीदारांची माहिती मिळाली आणि गुन्ह्याची उकल झाली होती..मुंबई पोलिस आयुक्तालय हद्दीतील नामजोशी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत महालक्ष्मी परिसरात बंद असलेल्या शक्ती मिल कंपनीच्या आवारात २२ ऑगस्ट २०१३ ला युवतीवर अत्याचाराची घटना घडली होती. महिला सुरक्षेच्या प्रश्नामुळे सारे पोलिस ठाणेच तणावाखाली आले. शक्ती मिलच्या ओसाड आवारात एका छायाचित्रकार पत्रकार असलेल्या युवतीवर सायंकाळच्या सुमारास सामूहिक अत्याचार झाल्याची घटना घडली होती. तत्कालीन विशेष पोलिस महानिरीक्षक प्रवीण साळुंके यांनी स्वत: घटनेची माहिती घेतली..पीडित युवतीची प्रकृती नाजूक होती. पत्रकार असलेली पीडित युवती तिच्या सहकाऱ्यासह महालक्ष्मी परिसरातल्या शक्ती मिल परिसरात छायाचित्र काढण्यासाठी गेली होती. सायंकाळी पाच-साडेपाचची वेळ असावी. कंपनी कित्येक वर्षांपासून बंद असल्याने ओस पडलेली होती. त्यामुळे कंपनीचे आवार नेहमीच परिसरातले टवाळखोर, सराईत गुन्हेगारांचा अड्डाच झालेला होता. त्या दिवशीही तेच झाले. पीडित युवती सहकाऱ्यासह पोहोचली. .त्या वेळी कंपनीच्या आवारात चार-पाच टवाळखोर बसलेले होते. त्यांनी पीडितेचा सहकारी असलेल्या युवकाला पकडले आणि मारहाण करीत त्यास बांधून ठेवले. पीडित युवतीला आरोपींनी दुसरीकडे नेले. त्याठिकाणी जीवे मारण्याचा धाक दाखवून पाचही जणांनी तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. आरोपींनी तिचे मोबाईलमध्ये फोटो, व्हिडिओ काढले आणि पोलिसांत गेल्यास सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. दोन-अडीच तासांनी ज्या ठिकाणी युवकाला बांधून ठेवले होते, त्याठिकाणी तिला घेऊन आले. दोघांना धमकावले आणि पसार झाले..कसेबसे रुग्णालय गाठले...पीडित युवती अन् सहकारी युवक दोघेही महालक्ष्मी रेल्वेस्थानकावर आले. पीडितेला त्रास होऊ लागला असता, तिने झाला प्रकार सहकारी युवकाला सांगितला. तिला तो तत्काळ रुग्णालयात उपचारांसाठी घेऊन गेला. कार्यालयात घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली. महालक्ष्मीचा परिसर नामजोशी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या पोलिस ठाण्यात माहिती दिली. .पोलिस रुग्णालयात पोहोचले. गुन्हे शोध पथकांनी शक्ती मिल गाठत घटनास्थळाचा पंचनामा केला. पीडितेची प्रकृती नाजूक होती. तिच्या सहकारी युवकाने तक्रार दिली. त्याच्या जबाबानुसार गुन्हेगारांची शोध मोहीम सुरू झाली. विशेष पोलिस महानिरीक्षक साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्ह्यातील नराधमाला बेड्या ठोकण्यासाठी आठ ते दहा शोध पथके नेमण्यात आली. मुंबईतील पोलिस ठाण्यातील गुन्हे तपासात निष्णात असलेल्या अधिकाऱ्यांचा या पथकांमध्ये समावेश करण्यात आला होता..समाजातून चौफेर टीका सुरूशक्ती मिल परिसरातल्या या सामूहिक अत्याचाराची घटना वाऱ्यासारखी राज्यभर पसरली. पोलिस आणि सरकारला धारेवर धरले जात होते. घटना घडून काही तास झाले तरी आरोपींचा शोध लागत नसल्याने पोलिसांच्याच कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच, मुंबईत महिला असुरक्षित असल्याची भावना निर्माण झाली होती. .पोलिस निरीक्षक सुनील पवार यांनाही गुन्ह्याची उकल करण्याच्या पथकात समाविष्ट केले होते. पवार यांनी पथकासह शक्ती मिलचा परिसर गाठत घटनास्थळाची पाहणी केली. मिल बंद असल्याने परिसरात सीसीटीव्ही नव्हते. त्यामुळे नराधमांचा काहीही मागमूस लागत नव्हता. दुसरीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने गुन्ह्याच्या गतीचा मागोवा घेतला जात होता..‘स्केच’मुळे सापडला धागानराधमांना पीडिता आणि तिचा सहकारी यांनीच पाहिलेले होते. त्यासाठी नराधमांचे ‘स्केच’ काढण्यासाठी यादव नामक व्यक्तीला पाचारण करण्यात आले. पीडितेच्या सहकाऱ्याने घटनास्थळावर असलेल्या नराधमांचे वर्णन केले. त्याप्रमाणे यादव यांनी नराधमांचे ‘स्केच’ काढले. ते ‘स्केच’ गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या पथकांना पाठविण्यात आले. पोलिस निरीक्षक पवार यांच्या नजरेने पाचही ‘स्केच’मधील एक सराईत गुन्हेगार असल्याचे ओळखले. .गुन्हेगारांचे रेकॉर्ड चाळले असता, ‘स्केच’मधील नराधम तोच असावा, याची जवळपास त्यांची खात्रीच झाली होती. पवार यांनी ‘स्केच’ आणि पथकासह धोबीघाट झोपडपट्टी परिसर गाठला. खबऱ्यांना ‘स्केच’ची माहिती दिली. पवार यांच्या पथकासह खबरीही ‘स्केच’मधील गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी कामाला लागले. घटना घडल्यापासून पथकातील प्रत्येक जण नराधमांनी केलेल्या कृत्यामुळे संतप्त झाला होता..तीन दिवसांत नराधम गजाआडसुनील पवार यांनी पाचमधील एका नराधमाच्या ‘स्केच’वर भर दिला. पथकासह त्यांनी धोबीघाट झोपडपट्टीत त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्नही केला. खबऱ्यांशी सतत संपर्क सुरूच असताना, एका खबऱ्याकडून ठोस माहिती मिळाली. एक आरोपी धोबीघाट झोपडपट्टीत असल्याची ती माहिती होती. त्या वेळी मध्यरात्र उलटून गेली होती. पवार यांनी मिळालेली माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली. साध्या वेशात पवारांसह पथकाने खबऱ्याने दिलेल्या ठिकाणी सापळा रचला..सकाळी सहा- साडेसहाच्या वेळेत ज्या घरात तो होता, त्याठिकाणी छापा टाकला. चांदबाबू सत्तर शेख या नराधमाला ताब्यात घेत आगरीपाडा पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले. पोलिसी खाक्या दाखविताच त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. शेख हा रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार होता. अत्याचाराच्या गुन्ह्यात अटक झालेला तो पहिला आरोपी होता. चौकशीत त्याने त्याच्या चारही साथीदारांची नावे सांगितली. त्यांची नावे आणि पत्ते मिळताच, पोलिसांच्या पथकांनी तिघांना मुंबई परिसरातून अटक केली. पाचवा आरोपी दिल्लीपर्यंत पळून जाण्यात यशस्वी झाला होता, त्यास दिल्ली पोलिसांनी अटक केली. गुन्हा घडल्यापासून पुढच्या ६५ तासांत मुंबई पोलिसांनी पाचही नराधमांना बेड्या ठोकल्या होत्या. अर्थात, यात पोलिस निरीक्षक सुनील पवार यांची भूमिका मोलाची ठरली होती..High Court: ‘नीच-भिकारी’ म्हटलं म्हणून थेट SC/ST कायद्याखाली FIR… पण हायकोर्टाच्या निकालाने सगळेच चकित! उघड झाली खरी गोष्ट.पाचही आरोपींना जन्मठेपअटक करण्यात आलेल्या पाचही नराधमांविरोधातील सामूहिक अत्याचाराचा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालविण्यात आला. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. सत्र न्यायालयाने पाचपैकी एकाला फाशीची, तर चौघांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या नराधमाला उच्च न्यायालयाने त्याची फाशीची शिक्षा रद्द करीत जन्मठेप सुनावली. या गुन्ह्याची उकल करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले पोलिस निरीक्षक सुनील पवार यांना पोलिस दलातर्फे गौरविण्यात आले होते. 