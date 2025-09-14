नाशिक: मराठा व ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील सामाजिक वातावरण ढवळून निघत असताना मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाशी आमचा कसलाही संबंध नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. ज्यांच्याशी आमचा संबंध नाही, त्यांच्याविषयी जास्त बोलणे योग्य नाही. मात्र, आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र येऊन विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने रविवारी नाशिकमध्ये राज्यस्तरीय कार्यकर्ता शिबिर आयोजित केले होते. त्यापाठोपाठ सोमवारी (ता.१५) जनआक्रोश मोर्चा आयोजित केला आहे. यानिमित्त नाशिकमध्ये आलेल्या शरद पवार यांनी रविवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘सरकारने आरक्षणाविषयी ‘अ ब, क’ असा विचार न करता सर्वांनी एकत्र येऊन विचार केला पाहिजे. एक समिती एका मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर दुसरी दुसऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली असे करणे योग्य नाही. सरकार हे कुठल्याही जातिधर्माचे नाही, सरकार सर्वांचे आणि व्यापक असावे. कोणतीही समिती एका जातीची करू नका, समाजाची करा. माझा सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की सामाजिक ऐक्य हवे, त्यात अंतर नको,’’ असेही पवार म्हणाले..एक दिवसाचा ‘सामना’भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आज सामना होत असताना आता त्यावर चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही. हा एक दिवसाचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी म्हटले. तर, पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरला जावे अशी मागणी सातत्याने होत होती. त्यामुळे ते तिकडे गेले हे चांगले झाले’, असेही शरद पवार म्हणाले..जातींमध्ये फूट पाडणे न शोभणारे : खडसे‘‘महाराष्ट्रात जाती-जातींमध्ये संघर्षाचे वातावरण तयार झाले आहे. राज्याचे सामाजिक आरोग्य बिघडत आहे. आरक्षणावरुन सरकारने वेळेत भूमिका स्पष्ट केली असती तर जातीजातींमध्ये वैमनस्य निर्माण झाले नसते. सरकारची भूमिका जातींमध्ये फूट पाडणारी असून ती न शोभणारी आहे,’’ असे माजी मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले..‘भाजपची धोरणे महिन्याला बदलतात’जयंत पाटील म्हणाले, की पहलगाम हल्ला करणाऱ्या पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळणे चुकीचे आहे. तसेच रक्त आणि पाणी एकाचवेळी वाहणार नाही, असा दावा करणाऱ्या भाजपची धोरणे महिन्याला बदलतात, अशी टीका त्यांनी केली..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.एका जातीचे राजकारण अशोभनीयओबीसी नेते तथा राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही लोकांच्या दादागिरीमुळे मराठा नेते बोलायला तयार नसल्याचे वक्तव्य केले होते. त्याविषयी शरद पवार म्हणाले, ‘‘एका जातीचे राजकारण आम्हाला शोभत नाही. आम्हाला व्यापक दृष्टिकोन पाहिजे. अंतर वाढेल असे भाष्य करणे योग्य नाही. सामाजिक ऐक्य हवे.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.