Sharad Pawar : राज्याची सामाजिक वीण विस्कटली: शरद पवार: 'सामाजिक ऐक्याबाबत तडजोड करणार नाही'

नाशिक : ‘‘राज्य सरकारने आरक्षणाच्या बाबतीत स्वतंत्र समित्या स्थापन करून त्यावर विशिष्ट लोक घेतले आहेत. सरकार हे सर्व समाजाला सोबत घेऊन चालणारे असावे. परंतु, या सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा नसून तेढ वाढवायची आहे. यातून महाराष्ट्राची सामाजिक वीण विस्कटली जात असून एका समाजाचे लोक आता दुसऱ्या समाजाच्या घरी, दुकानात जात नाहीत, इथपर्यंत परिस्थिती खालावली आहे,’’ अशी चिंता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज व्यक्त केली. सामाजिक ऐक्याबाबत आपण कधीच तडजोड करणार नसल्याचेही पवार म्हणाले. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.राष्ट्रवादी काँग्रेस पदाधिकारी प्रशिक्षण शिबिर रविवारी (ता.१४) नाशिकमध्ये पार पडले. शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाने या शिबिराचा समारोप करण्यात आला. पवार म्हणाले, ‘‘गेल्या आठ महिन्यांत महाराष्ट्रात ११८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत उदासीन असल्यामुळे शेतमालास योग्य भाव मिळत नाही. कांदा निर्यातीबाबत ठोस धोरण या सरकारला ठरविता आलेले नाही. द्राक्ष आणि डाळिंब उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी नवनवीन प्रयोग करतो, तंत्रज्ञानाचा वापर करतो..त्यामुळे कांदा म्हटले की सर्वांचे लक्ष नाशिककडे लागते. नाशिकला प्रयोगशील शेतकरी असून महात्मा गांधी व पंडित नेहरू यांच्या विचारांवर चालणारा हा जिल्हा आहे. येथील जिल्हा बँक डबघाईला गेली आहे. मात्र, देशाचे नेतृत्व करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती चुकीची असल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना बसला आहे.’’ बांगलादेश, पाकिस्तान व श्रीलंका या शेजारील देशांसोबतही भारताचे संबंध बिघडल्याचे त्यांनी सांगितले..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.‘वेगवेगळ्या समित्यांची गरज नव्हती’आरक्षणाच्या बाबतीत बोलताना शरद पवार म्हणाले, ‘राज्य सरकारने आता हैदराबाद गॅझेट आणले असून त्यात आदिवासी, बंजारा समाजाला स्थान दिले आहे. परंतु, आरक्षणाबाबत वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त करण्याची आवश्यकता नव्हती. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत एक-दोन ओबीसी नेते सोडून इतर कुठल्याही समाजाचे लोक नाहीत. एखाद्या विशिष्ट जातीसाठी काम करणारे सरकार नको, तर सर्व जाती-धर्मासाठी काम करणारे सरकार हवे. मात्र, या सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा नाही तर कटुता वाढवून तेढ निर्माण करायची आहे.’’ ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल. त्यामुळे ओबीसी समाजाने चिंता करण्याची गरज नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.