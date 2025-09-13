Sharad Pawar : नाशिकमध्ये शरद पवार-सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचा मोर्चा

नाशिक: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे अध्यक्ष तथा माजी मंत्री शरद पवार शनिवार (ता. १३)पासून चार दिवस नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यादेखील शनिवारी नाशिकमध्ये येत आहेत. त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रविवारी (ता. १४) शहरात पक्षाचे शिबिर होत असून, सोमवारी त्यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा निघेल. याव्यतिरिक्त चार दिवसांमध्ये विविध ठिकाणी उद्घाटन व कार्यक्रमांचे प्रयोजन असल्याने हा दौरा लक्षवेधी ठरला आहे..राष्ट्रवादीचा राज्यातील पहिला मोर्चा नाशिकमध्ये काढण्याचा निर्धार प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी केला होता. त्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी कार्यकर्ता मेळाव्याचे ठिकाण निश्चित करत त्याची जबाबदारी निश्चित केली. रविवारी सकाळी दहाला स्वामिनारायण मंदिराच्या सभागृहात हे शिबिर होत आहे. यानिमित्त खासदार शरद पवार शनिवार (ता. १३)पासूनच नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. शनिवारी आंबे दिंडोरी येथील (कै.) दादासाहेब गायकवाड पुतळ्याचे अनावरण त्यांच्या हस्ते करण्यात येईल..सोमवारी (ता. १५) सकाळी अकराला अनंत कान्हेरे मैदान येथून आक्रोश मोर्चा निघेल. गोल्फ क्लब, गडकरी चौक, सीबीएस ते जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना निवेदन देऊन मोर्चाचे सभेत रूपांतर होईल. मोर्चाचे नियोजन जिल्हा प्रभारी माजी आमदार सुनील भुसारा, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय पाटील, शहर जिल्हाध्यक्ष गजानन शेलार यांच्यासह पदाधिकारी करत आहेत..Agricultural News : एफआरपीच्या एकरकमी निर्णयासाठी राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात 'तारीख पे तारीख'.शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यासंपूर्ण कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करा.शेतमालाला व दुधाला हमीभाव मिळाला पाहिजे.बोगस खत, बियाणे विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा.कांदा निर्यात सुरुवात करा, किमान १० रुपये अनुदान द्या.भात नागली, वरही या पिकांना योग्य बाजारभाव मिळावा.कृषी यंत्रसामग्रीवरील ‘जीएसटी’ रद्द करा.कृषी सन्मान निधीतून तीन हजार अनुदान द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.