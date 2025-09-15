नाशिक

मराठा-ओबीसी आरक्षणावर शरद पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले, 'हैद्राबाद गॅझेटचा शब्दनशब्द मी..', सरकारच्या निर्णयावरही केली टीका

Sharad Pawar’s Statement on Maratha and OBC Reservation : आरक्षणाचा प्रश्न योग्य रीतीने हाताळला नाही, तर महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवेल"
Sharad Pawar



नाशिक : 'हैद्राबाद गॅझेट'च्या (Hyderabad Gazette) अंमलबजावणीवरून राज्यात वादळ उठले असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी मोठे विधान केले आहे. नाशिकमधील कार्यकर्ता शिबिरात बोलताना त्यांनी आरक्षण प्रश्नावर राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

