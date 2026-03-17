Share Market Fraud : सावध व्हा! नाशिकमध्ये शेअर मार्केटच्या नावाखाली २७ लाखांना चुना; बापलेकावर गुन्हा दाखल

नाशिक: कॅनडा कॉर्नर परिसरात शेअर मार्केटचे कार्यालय थाटून मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगत संशयित बापलेकाने तब्बल २७ लाखांना गंडा घातला आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांत दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. रोहित जांभूळकर आणि त्याचे वडील सिद्धार्थ जांभूळकर (रा. ध्रुवनगर, सातपूर) अशी दोन संशयितांची नावे आहेत. .विपुल प्रभाकर चव्हाण (४५, रा. शिवशक्ती चौक, सिडको) यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयित जांभूळकर बापलेक यांनी सेबीकडे नोंदणीकृत असल्याचे भासवून कॅनडा कॉर्नर परिसरातील एका इमारतीमध्ये आर.जे.ट्रेडर्स या नावाने कार्यालय सुरू केले. ५ सप्टेंबर २०२२ ते १४ मार्च २०२६ यादरम्यान, त्यांनी गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन केला. चव्हाण यांना ''निर्मल बंग प्रा. लि.'' या नामांकित कंपनीत फॉरेक्स ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवले. .विश्वास बसावा, यासाठी संशयितांनी या कंपनीचे बनावट लेटरहेड आणि बनावट स्टेटमेंट तयार करून दिले. या माध्यमातून त्यांनी चव्हाण यांच्याकडून वेळोवेळी रोख, एनईएफटी आणि धनादेशद्वारे १७ लाख रुपये घेतले. याच दरम्यान संशयितांनी चव्हाण याच्या ओळखीतील वैभव शशिकांत भणगे (रा. सावतानगर, सिडको) यांना ८० हजार, पद्माकर बागडे (रा. ध्रुवनगर) यांना ४ लाख ३२ हजार तर, शेख शफीक अब्दुल रहीम (रा. पखाल रोड) यांना ४ लाख ९० हजार असे आर्थिक गुंतवणूक करण्यात भाग पाडले. त्यानंतर संशयित बापलेकांनी गुंतवणूकदारांची २७ लाख २ हजार रुपये घेत बेपत्ता झाले आहेत..राज्यभर गुन्हे दाखलसंशयित सिद्धार्थ व रोहित जांभूळकर बापलेकाविरोधात राज्यभरात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत. संशयित सिद्धार्थ यास शेअर ट्रेडिंगचे ज्ञान असल्याने मुलगा रोहित त्याच मार्गाने गेला. मात्र, या बापलेकांनी यातून फसवणुकीचा मार्ग स्वीकारला. यामुळे राज्यभरात गुन्हे दाखल असून, नांदेड आणि अमरावती येथे त्यांना अटक करीत कारागृहाची हवाही खावी लागलेली आहे.