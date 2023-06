Nashik Political News : शिंदे गटाच्या माजी पदाधिकारी लक्ष्मी ताठे यांचा आत्मदहनाचा इशारा

By

Nashik News : नाशिक येथे शनिवारी (ता. १०) शिंदे गटाच्या महिला आघाडीतील पदाधिकाऱ्यांमध्ये मोठा राडा झाला.

नाशिक शिवसेना शिंदे गटातील महिला आघाडीच्या लक्ष्मी ताठे आणि शोभा मगर यांच्यामध्ये शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांच्या समोरच पक्षातील पदांच्या नियुक्तीवरून शाब्दिक चकमक झाली होती. (Shinde group ex officio Lakshmi Tata warned of self immolation Nashik News)

याच बाबत लक्ष्मी ताठे या शोभा मगर यांच्या विरोधात मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यासाठी गेल्या होत्या, मात्र याचवेळी शोभा मगर यांचे चिरंजीव धीरज मगर आणि त्यांचे अन्य काही समर्थकांनी थेट पोलीस स्टेशनमध्ये जात राडा घातला.

दरम्यान याप्रकरणी मुंबई नाका पोलीस स्टेशनमध्ये लक्ष्मी ताठे आणि शोभा मगर यांनी परस्परविरोधी तक्रार दाखल केली. या दोन्ही महिला पदाधिकाऱ्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.

मात्र या संबंधित प्रकरणात कारवाईची मागणी करत लक्ष्मी ताठे यांनी मुंबई नाका पोलीस स्टेशन समोर आत्मदहनाचा शहरा दिला आहे.

