Eknath Shinde : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत महायुतीचाच भगवा फडकणार; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास

नाशिक: महायुती सरकारच्या लोकाभिमुख योजना मतदारांपर्यंत पोहोचवा. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या आहेत. कार्यकर्त्यांच्या विजयासाठी मंत्री, खासदार, आमदार कार्यकर्ता बनून लढतील. .बूथप्रमुखांवर आपल्या उमेदवारांना विजयी करण्याची जबाबदारी मोठी आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये राज्यभरातील महापालिका, पालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर महायुतीचाच भगवा फडकणार असल्याचा ठाम विश्वास व्यक्त करीत शिवसेना नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, निवडणुकीत कार्यकर्त्यांचा सन्मान राखला जाईल, असे स्पष्ट करीत स्वबळाच्या चर्चेला एकप्रकारे विराम दिला..त्र्यंबक रोडवरील हॉटेल डेमोक्रॉसी येथे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना बूथप्रमुख कार्यशाळा व प्रमुख पदाधिकारी मेळावा उत्साहात झाला. नाशिकसह धुळे जिल्ह्यातील विधानसभा बूथप्रमुख व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केले. व्यासपीठावर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, माजी खासदार हेमंत गोडसे, माजी आमदार नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, अजय बोरस्ते, विजय करंजकर, विलास शिंदे, प्रवीण ऊर्फ बंटी तिदमे, भाऊलाल तांबडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते..उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की महायुती सरकारने सर्वसामान्यांच्या हक्कासाठी व न्यायासाठी विविध योजना अमलात आणल्या आहेत, त्या सर्व योजना आनंद दिघे ॲपवर उपलब्ध आहेत. या योजनांची माहिती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक वॉर्ड, प्रभाग, गण- गटातील मतदारापर्यंत पोहोच करण्यासाठी परिश्रम घ्या. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत आमच्यासाठी झटलात, आता स्थानिक संस्थांची निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची आहे. .त्यांच्यासाठी मंत्री, खासदार, आमदार येतील. बूथप्रमुखांवर महत्त्वाची जबाबदारी असून, हक्काचे मतदान तर झाले पाहिजेच. न जिंकून येणाऱ्या जागाही जिंकून देण्याची ताकद बूथप्रमुखात असते. महायुतीच्या उमेदवाराचे मताधिक्य वाढविण्याची जबाबदारी प्रत्येक कार्यकर्त्याची आहे. प्रत्येक कार्यकर्त्याने एकनाथ शिंदे म्हणून काम केले तर राज्यातील महापालिका, पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर महायुतीचा भगवा फडकल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या विधानसभेप्रमाणेच विरोधकांना चारीमुंड्या चीत केल्याशिवाय आपला शिवसैनिक राहणार नाही, असा ठाम विश्वासही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला..प्रारंभी, शालेय शिक्षणमंत्री भुसे यांनी प्रास्ताविक करताना मेळाव्यासाठी आलेल्या बूथप्रमुख आणि पदाधिकाऱ्यांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात आल्याचे सांगितले. महायुतीच्या गतिमान सरकारने अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांसह शेतकऱ्यांना निकष बाजूला सारत मदत जारी केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षाचा प्रत्येक कार्यकर्ता आपल्या जीवाचे रान करून भगवा फडकवणार आहे. मात्र, त्याला सन्मानाची वागणूक मिळावी, असेही मंत्री भुसे म्हणाले..विचार, विकास, विश्वासाची त्रिसूत्रीराज्यातील महिला, युवा, उद्योजक यासह सर्वसामान्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विचार, विकास आणि विश्वास या त्रिसूत्रीवर आपल्याला काम करायचे आहे. पक्षाच्या अजेंड्यावर विकासाचा मुद्दा आहे. खुर्चीचा मोह धरून उपमुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत बसलो नाही; तर सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी 'कॉमनमॅन'ची भूमिका बजावली. घरात बसून कागदी घोडे नाचविले नाहीत. .शाखाप्रमुख ते मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री असा प्रवास केल्याने अनेकांचा जळफळाट झाला. असंवैधानिक सरकार, मुख्यमंत्री म्हणून ऊर बडवला; पण लक्ष विचलित न होता काम केल्याने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळविता आल्याचेही उपमुख्यमंत्री शिंदे या वेळी म्हणाले..Rajendra Singh: ध्येयवेड्यांनीच क्रांती केल्याचा इतिहास: जलपुरुष राजेंद्र सिंह; बंदुकीच्या जागी हातात कुदळ, फावडी.उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले...नाशिक खड्डेमुक्त करणार, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करूमनमानी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जागा दाखविणारमनपा आयुक्तांना संबंधितांच्या निलंबनाचे आदेश दिलेआपलं स्थगिती सरकार नाही, तर प्रगती सरकारकोणाचे कोठे मनोमिलन होते, त्याकडे लक्ष देऊ नकायेत्या दोन वर्षांत मुंबई खड्डेमुक्त असेललाडकी बहीण योजना बंद होणार नाहीकांदा उत्पादकांना न्याय दिला जाईलशेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत मदत पोहोचेलकार्यकर्त्यांनी पाया मजबूत करावा, विजय आपलाच....