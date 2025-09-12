Nashik News : शिवसेना (ठाकरे)-मनसेचा जनआक्रोश; नाशिकमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकत्र मोर्चा

नाशिक - वाढता भ्रष्टाचार, शहरातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, रस्त्यांवरील खड्डे, अवैध धंदे, अमली पदार्थाचे रॅकेट, महिला सुरक्षा या विविध प्रश्नांवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे शुक्रवारी भव्य मोर्चा काढण्यात आला..ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर राज्यात पहिल्यांदाच भव्य स्वरूपाचा मोर्चा निघाल्याने विरोधी पक्षाचे अस्तित्व दिसून आले. मोर्चाला मोठी गर्दी झाली होती. गर्दीबाबतची उत्सुकता सत्ताधारी त्यातही विशेषतः शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतली जात होती. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देवून मोर्चाचा समारोप झाला..बी. डी. भालेकर मैदान येथून सकाळी अकरा वाजता मोर्चाला सुरवात झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. मोर्चात शिवसेनेकडून (ठाकरे) प्रवक्ते व खासदार संजय राऊत, खासदार राजाभाऊ वाजे, उपनेते दत्ता गायकवाड, माजी आमदार वसंत गिते आदी अग्रभागी होते. मनसेकडून बाळा नांदगावकर, प्रवक्ते अविनाश अभ्यंकर, संदीप देशपांडे आदी अग्रभागी होते..जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन‘भ्रष्टाचारमुक्त नाशिक हवे, ‘आमच्या हक्काचे काम द्या, फसवणूक थांबवा अशा घोषणा मोर्चात देण्यात आल्या. महापालिका व शासन यंत्रणेतील भ्रष्टाचार, पाणीटंचाई, बेरोजगारी, ऑनलाइन फसवणूक, सावकारी वसुली, कोयता गॅंग, शेतकरी आत्महत्या याविरोधात प्रशासनाने पावले न उचलल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला..राज्यभरात एकत्रित कार्यक्रम राबविणार : राऊतमनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाढत्या जवळिकीला अधिकृत रंग मिळण्याची चिन्हे आहेत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही ठाकरे बंधूंच्या संभाव्य युतीबाबत जनतेत उत्सुकता असतानाच, नाशिकमधील संयुक्त जनआक्रोश मोर्च्यात खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेना (ठाकरे)- मनसे राज्यभर संयुक्त कार्यक्रम राबविण्याचा संकेत दिला..यात नाशिकनंतर पुण्यात मोर्चा काढण्यात येईल, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले. राऊत म्हणाले, ‘नाशिकमध्ये शिवसेना (ठाकरे) आणि मनसेचे नेते एकत्र आले आहेत, म्हणजे आता पुढे काय होणार हे स्पष्ट आहे. शिवसेना (ठाकरे) आणि मनसेचे मूळ एकच आहे. हा संयुक्त कार्यक्रम आता महाराष्ट्रभर दिसेल..मोर्चाची वैशिष्ट्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रचंड बंदोबस्तराज्य शासनाविरोधात घोषणा, तरुणाईचा उस्फूर्त सहभागजिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्वसामान्यांना प्रवेश नाकारलाअधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र दाखवूनही प्रवेश नाहीमोर्चेकऱ्यांचा काळा वेश, काळे झेंडे व काळ्या टोप्यांनी वेधले लक्ष.मोर्चात अमली पदार्थ सेवन, जुगार खेळताना, भ्रष्टाचाराचे जिवंत देखावे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशिकमध्ये गुंतवणूक आणल्याचे सांगत असले, तरी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या सुविधांचे काय, असा प्रश्न नाशिककर विचारत आहेत. राज ठाकरे यांनी नाशिकमध्ये अनेक चांगली कामे केली; किमान ती टिकवली असती, तरी आभार मानले असते.- बाळा नांदगावकर, नेते, मनसे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.