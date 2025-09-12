नाशिक

Nashik News : शिवसेना (ठाकरे)-मनसेचा जनआक्रोश; नाशिकमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकत्र मोर्चा

ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर राज्यात पहिल्यांदाच भव्य स्वरूपाचा मोर्चा निघाल्याने विरोधी पक्षाचे अस्तित्व दिसून आले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक - वाढता भ्रष्टाचार, शहरातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, रस्त्यांवरील खड्डे, अवैध धंदे, अमली पदार्थाचे रॅकेट, महिला सुरक्षा या विविध प्रश्‍नांवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे शुक्रवारी भव्य मोर्चा काढण्यात आला.

