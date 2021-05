VIDEO : नाशिकच्या बिटको रुग्णालयात शॉर्टसर्किट; सुदैवाने जीवितहानी नाही

By

नाशिक रोड : येथील मनपाच्या डॉ झाकिर हुसेन रुग्णलयात झालेल्या ऑक्सिजन गळतीच्या दुर्घटनेला काही दिवस झाले असतानाच आज नवीन बिटको (Bytco Hospital) कोविड सेंटरमध्ये अचानक संध्याकाळी सात वाजता शॉर्टसर्किट झाल्याने एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवित हानी झाली नसल्याचे वैद्यकीय अधिक्षक बापुसाहेब नागरगोजे यांनी माहिती दिली. (short circuit in ventilator at corporation bytco hospital in nashik)

बिटको कोविड सेंटरच्या तिसऱ्या मजल्यावर असणाऱ्या व्हेंटिलेटर कक्षामध्ये एकूण सोळा वेंटिलेटर असून त्यावर अनेक रुग्ण मृत्यूशी झुंज देत आहेत. त्यापैकी एका व्हेंटिलेटरच्या कॉम्प्रेसरमधून शॉर्टसर्किट झाल्याने धूर बाहेर पडत होता तसेच इतर 3 व्हेंटिलेटर मशीन काही काळाकरिता बंद पडले. मात्र ही बाब कर्तव्यावर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी ही यंत्रणा पुन्हा एकदा कार्यान्वित केली आणि सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, व्हेंटिलेटरवर असलेले सर्व रुग्णांची स्थिती स्थिर आहे अशी माहिती बापुसाहेब नागरगोजे यांनी दिली.

बिटको हॉस्पिटल मध्ये शॉर्टसर्किट झाल्याच्या घटनेची माहिती समजताच रुग्णालयात नातेवाईकांनी चौकशीसाठी गर्दी केली होती. घटना समजताच महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे, कोविड सेंटर प्रमुख डॉ. अवेश पलोड, डॉ जितेंद्र धनेश्वर आदींसह वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अतिदक्षता विभागाकडे धाव घेतली. याबद्दलची माहिती आरोग्य अधिकारी डॉक्टर बापूसाहेब नागरगोजे यांनी दिली. दरम्यान, रुग्णालयाच्या बाहेर पेशंट दगावल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू होती.

