Nashik News : राज्य सरकारने स्वच्छता सेवा उपक्रमास सुरवात केली आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा परिषद व येथील पंचायत समितीतर्फे तालुक्यात स्वच्छता श्रमदान शिबिर मोहीम राबविली जात आहे.

तालुक्यातील रोकडोबानगर येथील मंदिरात दर्शनासाठी आलेल्या नवरदेवाने मंदिर परिसरात स्वतःहून भाग घेत स्वच्छता केली. या केलेल्या उपक्रमाची सर्वत्र चर्चा होत आहे. (Shramdon from the bridegroom who came for darshan Participated in cleanliness drive of state government Nashik News)

दाभाडी (ता.मालेगाव) येथील रोकडोबा हनुमान मंदिरात पाटणे येथील निखिल शेवाळे हा नवरदेव धार्मिक विधी व दर्शनासाठी आला होता. मंदिर परिसरात दाभाडी ग्रामपालिका तर्फे स्वच्छता व श्रमदान उपक्रम राबविला जात असल्याचे त्यांचा निदर्शनास आले.

शेवाळे याने स्वयंपूर्तीने अंगात नवरदेवाचा साज असतानाही स्वतः झाडू घेऊन साफसफाई केली. शेवाळेची साफ सफाई बघून परिसरात दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांनी ही स्वच्छता करायला सुरवात केली.

यावेळी निखिल म्हणाला, की स्वच्छता ही काळाची गरज आहे. स्वछता केल्यास नेहमीच रोगराईचा नायनाट होतो.

येथील पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी भरत वेन्दे यांनी अभिनंदन करून त्यास लग्नाच्या शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, बी. एन. पाटील, नाशिक जिल्हा परिषदेचे रवींद्र बराथे, ललित शेलार, मोहन वाघ, मयूर पाटील, दीप गायकवाड आदीसह भाविक उपस्थित होते.