लासलगाव : पालघर जिल्ह्यातील राजोडी समुद्रात रविवारी (ता. ५) पॉवरपीक स्वीमेथाॅन राज्यस्तरीय स्पर्धा झाली. यात मुलींच्या १४ ते १८ वयोगटात येथील श्रावणी नीलेश देसाई हिने प्रथम क्रमांक पटकावला.

श्रावणी देसाई समुद्रात जलतरण स्पर्धेत सहभागी होणारी निफाड तालुक्यातील पहिली कन्या असून, पहिल्याच समुद्र स्पर्धेत तिने प्रथम क्रमांक मिळवला. (Shravani Desai of Lasalgaon first in sea competition First girl from Niphad taluka to participate in competition Nashik News)

रविवारी सकाळी सहाला १ किलोमीटर समुद्र स्पर्धेत श्रावणीने ३२ मिनिटे वेळ देत प्रथम क्रमांक मिळवला. राज्यस्तरीय स्पर्धेत अनेक नामवंत खेळाडू सहभागी झाले होते.

श्रावणी येथील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात बारावी विज्ञान शाखेत शिकत असून, तिला तिचे वडील नीलेश देसाई व क्रीडाशिक्षक प्रा. डॉ. नारायण जाधव, प्रा गणेश जाधव, वसई येथील राकेश कदम यांचे मार्गदर्शन लाभले.

श्रावणीने यापूर्वी कोल्हापूर, लोणावळा, चेन्नई, नाशिक येथील अनेक स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदवून चांगली कामगिरी केली आहे.

श्रावणी देसाई लासलगाव स्वीमिंग असोसिएशनची सदस्य असून, दररोज खडक माळेगाव येथील बंधाऱ्यांमध्ये व लासलगाव महाविद्यालयाच्या जलतरण तलावात ती सराव करते. श्रावणीच्या या यशाबद्दल तिचे लासलगाव व परिसरात अभिनंदन होत आहे.