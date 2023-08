By

Nashik News : जागृत देवस्थान असलेल्या शहरातील अमरधाम येथील महामृत्युंजय मंदिरामध्ये नागाने दर्शन दिले. श्रावणात झालेल्या या दर्शनामुळे हा कुतुहलाचा विषय मानला जात आहे.

भगवान महादेव व नागराज यांचे नाते काय आहे, हे अनेक ग्रंथात वाचत आलो आहोत. याबाबत अनेक ग्रंथात भरभरून लिहिले आहे. (sight of snake in Shiva temple in Yeola nashik news)

हे प्रत्यक्ष पाहण्याचे भाग्य आतापर्यंत फारच थोड्या लाकांना लाभले आहे. येवल्यातील श्री महामृत्युंजय मंदिरात सततचे होणारे नागराजाचे दर्शन येथील शिवभक्तांसाठी चमत्कारिक ठरत आहे.

अमरधाम येथील महामृत्युंजय मंदिरामध्ये शुक्रवारी (ता. ११) दुपारी वडगाव येथील संदीप शिंदे दर्शनासाठी आले असता, त्यांना मंदिर गाभाऱ्यात नाग दिसताच. त्यांनी त्वरित स्थानिकांना सांगितले. सर्पमित्र दीपक सोनवणे यांना त्वरित मंदिरात बोलविण्यात आले.

या सर्पमित्राने मोठ्या शिताफीने नागास मंदिराच्या गाभाऱ्यातून ताब्यात घेऊन त्याला नैसर्गिक आदिवासात सोडून देण्यात आले. इंडियन कोब्रा जातीचा नाग असून, जवळपास चार ते साडेचार फूट लांबीचा सर्प असल्याची माहिती सर्पमित्र दीपक सोनवणे यांनी दिली.

हे महादेव मंदिर शहरातील भक्तांसाठी श्रद्धास्थान आहे. येथे प्रदोषला होणारी पूजा व अन्नदानासाठी हजारो नागरिकांची उपस्थिती असते.

किंबहुना प्रदोष पूजा व अन्नदानासाठी पुढच्या अनेक दिवसांच्या तारखाही बुक झाल्या आहेत. अनेकांना येथे साक्षात्कारही झाल्याचे सांगितले जाते. त्यातच नागाच्या दर्शनामुळे भाविकांना आश्चर्य वाटले.