Nashik Kumbh Mela : नाशिक सिंहस्थात पिंपळगाव बसवंतचा मोठा 'हातभार'! महामार्गाने येणाऱ्या भाविकांच्या पार्किंग व निवासाची सोय पिंपळगावात

पिंपळगाव बसवंत: सिंहस्थ कुंभमेळ्याची जिल्हा प्रशासनाकडून जय्यत तयारी सुरू आहे. उत्तर महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राज्यस्थान येथून येणाऱ्या भाविकांच्या पार्किंगची सोय व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची निवासाची व्यवस्था पिंपळगाव बसवंत शहरात करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून सुरू आहे. त्याच अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाकडून पिंपळगाव बसवंत शहरातील मंगल कार्यालये, मोकळे भूखंडा यांची माहिती पोलिस ठाण्याकडून मागविण्यात आलेली आहे. तसे झाल्यास नाशिकच्या कुंभमेळ्यातील नियोजनात पिंपळगावकरांचा हातभार लागणार आहे..प्रयागराज येथे झालेल्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकचा सिंहस्थही अधिक व्यापक स्वरूपात होण्याची चिन्हे आहेत. येणारे भाविक व नाशिक शहरातील निवास व पार्किंगची जागा अपुरे पडू शकते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने नाशिकपासून तीस किलोमीटरवरील पिंपळगाव शहराची माहिती मागविली आहे. पिंपळगाव शहर हे मुंबई- आग्रा महामार्गावर आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्हासह दिल्ली, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आदी राज्यातील भाविक महामार्गाने पिंपळगाव वरूनच मार्गस्थ होतील..सिंहस्थादरम्यान विशेषतः शाहिस्नानावेळी शहरात बाहेरून येणाऱ्या वाहनांना मज्जाव केला जाऊ शकतो. त्यामुळे पिंपळगाव बसवंतवरून जाणारे संबंधित जिल्हे व राज्यातील भाविकांच्या वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था पिंपळगाव शहरात करण्याचे नियोजित आहे. जोपूळ रस्त्यावरी जॉइंट फार्मिंग सोसायटीची चाळीस एकर जागा, शिवाय बाजार समिती आवार येथे वाहनतळ उभारण्याबाबत प्रशासन तयारी आहे. वाहनतळापासून नाशिकपर्यत भाविकांना बसद्वारे ने-आण करण्याचे प्रस्तावित आहे..पिंपळगाव शहरातील मंगल कार्यालयाची माहिती मागविण्यात आली आहे. कुंभमेळ्याच्या बंदोबस्त व नियोजनासाठी आलेले अधिकारी, कर्मचारींच्या निवासाची व्यवस्था मंगल कार्यालयामध्ये केली जाणार आहे. पिंपळगाव शहरात महामार्गावर दहा मंगल कार्यालये आहेत. त्यांची क्षमता व भाडेकरारांची विचारणा प्रशासनाने केली आहे. नाशिकच्या सिंहस्थाच्या नियोजनात पिंपळगावचा ही खारीचा वाटा असणार असे जिल्हा प्रशासनाच्या नियोजनावरून दिसते आहे..PMC Hospital : लाखो खर्चून उभारलेला ऑक्सिजन प्लांट धूळ खात! सिंहगड रस्त्यावरील महापालिका रुग्णालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह.सिंहस्थांच्या अनुषंगाने पिंपळगाव शहरातील मंगल कार्यालयाची माहिती जिल्हा प्रशासनाने विचारली होती. तशी ती पाठविली आहे. सिंहस्थात कर्तव्यावर असलेले अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासाच्या दृष्टीने ही माहिती मागविली आहे.- प्रदीप देशमुख, पोलिस निरीक्षक, पिंपळगाव बसवंत..देशभरातून महामार्गाने येणाऱ्या भाविकांची पार्किंग पिंपळगावच्या जोपूळ रस्त्यावरील जॉइंट फार्मिंग सोसायटीच्या जागेत करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने संस्थेकडे विचारणा केली आहे. सिंहस्थांच्या नियोजनात संस्थेचे व पिंपळगावकरांचे साहाय्य होणार असल्याचे समाधान आहे.- भास्करराव बनकर, तज्ज्ञ संचालक, जॉइंट फार्मिंग सोसायटी, पिंपळगाव बसवंत..