नाशिक

Nashik Kumbh Mela : नाशिक सिंहस्थात पिंपळगाव बसवंतचा मोठा 'हातभार'! महामार्गाने येणाऱ्या भाविकांच्या पार्किंग व निवासाची सोय पिंपळगावात

District Administration Expands Sinhastha Planning Beyond Nashik : नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारतासह मध्य महाराष्ट्रातून येणाऱ्या भाविकांच्या वाहनांची पार्किंग व्यवस्था आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची सोय पिंपळगाव बसवंत येथे करण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळगाव बसवंत: सिंहस्थ कुंभमेळ्याची जिल्हा प्रशासनाकडून जय्यत तयारी सुरू आहे. उत्तर महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राज्यस्थान येथून येणाऱ्या भाविकांच्या पार्किंगची सोय व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची निवासाची व्यवस्था पिंपळगाव बसवंत शहरात करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून सुरू आहे. त्याच अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाकडून पिंपळगाव बसवंत शहरातील मंगल कार्यालये, मोकळे भूखंडा यांची माहिती पोलिस ठाण्याकडून मागविण्यात आलेली आहे. तसे झाल्यास नाशिकच्या कुंभमेळ्यातील नियोजनात पिंपळगावकरांचा हातभार लागणार आहे.

