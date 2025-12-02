Sinnar Development : निवडणुका संपताच सिन्नरच्या विकासाला गती! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले महत्त्वाचे संकेत

सिन्नर: नगर परिषदेच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यावर शहरातील विकासकामांना गती देण्यासाठी आवश्यक योजनांना अल्पावधीत मंजुरी दिली जाईल, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. हुतात्मा चौकात सोमवारी (ता. १) झालेल्या सभेत ते बोलत होते..बैठकीस कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, जिल्हाध्यक्ष सुनील बच्छाव, उदय सांगळे, राहूल ढिकले, हेमंत वाजे, भारत कोकाटे यांसह नगरसेवक पदाचे उमेदवार उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सिन्नर हे आगामी कुंभमेळ्यासाठी महत्त्वाचे प्रवेशद्वार असल्याने येथील रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि विविध विकासकामांना प्राधान्याने हाताळले जाणार आहे. .शहर औद्योगिकदृष्ट्या पुढे येत असून प्रलंबित वीज प्रकल्पासह अनेक उद्योग येथे कार्यरत होण्याची शक्यता वाढत आहे. नदी- जोड प्रकल्पामुळे तालुक्यातील जलसंधारणास चालना मिळण्याची अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अतिक्रमितधारकांना मालकी हक्क देणे, पक्क्या गृहबांधणीसाठी आर्थिक साहाय्य, तसेच महिलांसाठी सुरू असलेल्या योजना पुढेही सुरू राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सिन्नरच्या विकासासाठी आवश्यक निधी, नियोजन आणि अंमलबजावणी यंत्रणा उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Devendra Fadnavis: मग कुंभमेळा कुठे घ्यायचा? नाशिकमधील वृक्षतोडीवर देवेंद्र फडणवीसांच्या स्पष्ट सूचना, राजकारण टाळण्याचा इशारा.वाजे यांनी मांडलेले स्थानिक प्रश्नयावेळी हेमंत वाजे यांनी कडवा पाणी योजनेतील त्रुटी दूर करणे, जुनी दारणा योजना पुनरुज्जीवीत करणे, शहरासाठी भूमिगत गटार योजना, क्रीडा संकुल, छत्रपती शिवाजी महाराज शिवसृष्टी, झोपडपट्टी सुधारणा आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प या विविध मुद्द्यांवर उपाययोजना आवश्यक असल्याचे सांगितले. या प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.