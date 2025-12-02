नाशिक

Sinnar Development : निवडणुका संपताच सिन्नरच्या विकासाला गती! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले महत्त्वाचे संकेत

CM Fadnavis Assures Quick Approval for Sinnar Development Projects : सिन्नर येथील हुतात्मा चौकात झालेल्या सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरपालिका निवडणुका पूर्ण झाल्यावर शहराच्या विकासकामांना अल्पावधीत मंजुरी देण्याची ग्वाही दिली. यावेळी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.
सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर: नगर परिषदेच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यावर शहरातील विकासकामांना गती देण्यासाठी आवश्यक योजनांना अल्पावधीत मंजुरी दिली जाईल, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. हुतात्मा चौकात सोमवारी (ता. १) झालेल्या सभेत ते बोलत होते.

