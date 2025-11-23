leopard Rescue

leopard Rescue

sakal 

नाशिक

leopard Rescue : थरारक रेस्क्यू ऑपरेशन! सिन्नरमध्ये विहिरीत पडलेल्या ६ महिन्यांच्या बिबट्याला जीवदान

Leopard Falls Into 40-Foot Well in Dodi Khurd : सिन्नर तालुक्यातील दोडी खुर्द येथे गट क्रमांक ३७९ मधील विहिरीत पडलेल्या सुमारे सहा महिन्यांच्या मादी बिबट्याला वनविभागाच्या पथकाने पिंजऱ्याच्या मदतीने यशस्वीरित्या बाहेर काढले. वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ११ दिवसांतील ही सहावी घटना आहे.
Published on

सिन्नर: दोडी खुर्द येथे विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला वाचविण्यात वनविभागाला यश आले. दोन तास प्रयत्न करुन बिबट्याला विहिरीबाहेर काढले. सुभाष रखमा काळे यांच्या गट क्रमांक ३७९ मध्ये ४० फुट खोल विहिर १५ फुट पाण्याने भरलेली आहे. काळे आज विहिरीवर पंप सुरु करण्यासाठी गेले असता विहिरीतून डरकाळ्यांचा आवाज आल्याने त्यांनी डोकावून पाहिले असता बिबट्या विहिरीत पडल्याचे निदर्शनास आले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Leopard
animal
Forest
Sinnar
Conflict
Wildlife
Forest department
Marathi News Esakal
www.esakal.com