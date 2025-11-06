Sinnar News : उसाच्या शेतात बिबट्याचे चार बछडे आढळले; एकाचा मृत्यू, तिघांची प्रकृती चिंताजनक

सिन्नर: चास येथे उसाच्या शेतात २० ते २५ दिवसांचे वय असलेली बिबट्याचे चार बछडे आढळून आली आहेत. यात एका बछड्याचा मृत्यू झाला होता, तर तीन बछडे भुकेने व्याकूळ झालेली होती. त्यांना उपचारासाठी नाशिक वनविभागाच्या उपचार केंद्रात ठेवण्यात आले आहे..चास शिवारातील गोपालदरा येथे दगडू निवृत्ती खैरनार यांच्या गट क्रमांक ९७ मध्ये ऊसतोड सुरू होती. यावेळी ऊसतोड करणाऱ्या कामगारांना बछडे आढळले, मात्र बिबट्याची मादी दिसून आली नाही. खैरनार यांनी ही माहिती वनविभागाला दिली..सहाय्यक वन संरक्षक कल्पना वाघेरे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी हर्षल पारेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल शिंगोटे, महेश वाघ, आकाश रुपवते, वन्यजीव बचाव पथकाचे रोहित लोणारे, निखिल वैद्य यांनी चास येथे जाऊन बछड्यांना ताब्यात घेतले. यात एक बछडा मृत मिळून आला. त्यास मोहदरी वनोद्यानात अग्नीडाग देण्यात आला. पशुवैद्यकीय अधिकारी डाँ. अजय थोरात यांनी बछड्यांची चिकित्सा केली. त्यांना उपचाराची गरज असल्याने नाशिकला उपचारासाठी पाठवण्यात आले..भुकेने व्याकूळ बछड्यांची प्रकृती चिंताजनकबछड्यांना किमान चार ते पाच दिवसांपासून मातेचे दूध मिळू शकले नाही. त्यामुळे एकाचा मृत्यू झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी हळहळ व्यक्त केली. उर्वरित तीन बछड्यांची तब्येत भुकेने व्याकूळ होऊन खालावली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपचार करण्याचा निर्णय वनविभाग अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे..उपचारानंतर बछडे-मातेची भेट घडवण्याचा प्रयत्नदोन ते तीन दिवस उपचार केल्यानंतर बछड्यांना पुन्हा चास येथील गोपालदरा शिवारात ठेवण्यात येणार आहे. त्यातून मादी वबछड्यांची भेट घडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.बछडे दुरावल्याने बिबट्याची मादी त्रास देण्याची शक्यताही वनविभाग व चास शिवारातील नागरिकांना सतावते आहे..याअगोदर आढळलेले बछडे (सिन्नर परिसर)जुलै २०२५ : मुसळगाव येथे बछडा आढळला.फेब्रुवारी २०२५ : निमगाव-देवपूर शिवारात आजारी असलेला बछडा सापडला.जानेवारी २०२४ : माळेगाव औद्योगिक वसाहतीलगत तीन बछडे आढळले.फेब्रुवारी २०२३ : मऱ्हळ शिवारात उसात दोन बछडे मिळाले.फेब्रुवारी २०२० : सोमठाणे येथे उसात तीन बछडे आढळले होते..Leopard Viral Video : गाईला बघून घाबरला बिबट्या, सीसीटीव्ही फुटेज पाहून म्हणाल; कोल्हापुरी नाद खुळा....सिन्नरच्या एका बछड्याचा असाही प्रवास२०१२ मध्ये नांदूरशिंगोटे शिवारात उसाच्या शेतात बछडा मिळून आला होता. तो मातेपासून कायमचा दुरावला. वनविभागाच्या कर्मचाऱ्याने गावातील प्रसिद्ध देवी रेणुका माता यावरून बछड्याचे नाव रेणू ठेवले होते. ही रेणू हेमलकसा येथील लोकबिरादरी प्रकल्पात वाढली. त्यानंतर ती २०१४ मध्ये डाँ. प्रकाश बाबा आमटे ‘द रिअल हिरो’ चित्रपटात झळकली. पुढे २०१५ मध्ये रेणुला औरंगाबाद येथील उद्यानात आणले. तिने दोन बछड्यांना जन्म दिला, ते दगावल्याने तिला धक्का बसून रेणूचाही मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.