Sinnar News : उसाच्या शेतात बिबट्याचे चार बछडे आढळले; एकाचा मृत्यू, तिघांची प्रकृती चिंताजनक

Forest Officials Plan to Reunite Cubs with Mother After Treatment : सिन्नर तालुक्यातील चास शिवारात उसाच्या शेतात आढळलेली बिबट्याची तीन बछडे भुकेमुळे व्याकूळ झाली होती. त्यांच्यावर नाशिक वनविभागाच्या केंद्रात उपचार सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर: चास येथे उसाच्या शेतात २० ते २५ दिवसांचे वय असलेली बिबट्याचे चार बछडे आढळून आली आहेत. यात एका बछड्याचा मृत्यू झाला होता, तर तीन बछडे भुकेने व्याकूळ झालेली होती. त्यांना उपचारासाठी नाशिक वनविभागाच्या उपचार केंद्रात ठेवण्यात आले आहे.

