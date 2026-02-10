Sinnar News : ऊसतोडणीत आढळले ३ बछडे; मादीने तीनवेळा जागा बदलली, अखेर मध्यरात्री 'ती' पिंजऱ्यात अडकली

सिन्नर: निमगाव- देवपूर शिवारात ऊसतोडणी सुरू असताना सलग तीन दिवस बिबट्याचे बछडे आढळून आले. एकीकडे बिबट्याची मादी बछड्यांच्या सुरक्षेसाठी धडपड करत होती तर दुसरीकडे दहशत पसरल्याने वस्तीवरील शेतकऱ्यांत लहान मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सतावत होता. वनविभागाची वाहने अडवून महिलांनी संतापाला वाट मोकळी करून दिली. अखेर मादीसह बछडे पिंजऱ्यात अडकल्यानंतर बिबट्या व मानव यांच्यातील भावनिक संघर्ष संपुष्टात आला. .निमगाव येथे शुक्रवारी (ता.६) दुपारी दोनच्या सुमारास यशवंत कांडेकर यांच्या शेतात उसाची तोडणी सुरु असताना तीन बछडे आढळून आले. त्यामुळे परिसरात भितीचे वातावरण तयार झाले. त्याच रात्री बिबट्याच्या मादीने बछड्यांना जवळच्या दुसऱ्या उसाच्या शेतात नेले. शनिवारी पुन्हा जवळच्या उसाची तोड सुरु झाल्यानंतर पुन्हा हेच बछडे उसात आढळून आले. तेथूनही मादीने बछड्यांना आणखी दुसऱ्या उसात सुरक्षित नेवून ठेवले. या उसाची रविवारी तोड सुरु झाल्यानंतर पुन्हा तिसऱ्यांदा बछडे आढळून आले..वन विभागाची वाहने अडविलीसलग तीन दिवस बछडे व बिबट्या यांचा परिसरात ठिय्या दिसून आल्याने मादी जागा बदलण्यास तयार नसल्याने वस्तीवर महिलांसह शेतकऱ्यांनी वन विभागाची वाहने अडवून धरली. बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावण्याची मागणी केली. अखेर रविवारी मध्यरात्री पिंजऱ्यात मादी अडकली. तिच्या बछड्यांचा शोध घेऊन ते वन विभागाने तिच्याजवळ ठेवले. त्यांना मोहदरी वनउद्यानात हलविण्यात आले आहे..Valentines Day: प्रपोजसाठी वाघोबालाही करावी लागते वणवण अन् लावतात जीवाचीही बाजी; वाघिणीला कसं करतात इम्प्रेस?.परिसरात उडाली घबराटसलग तीन दिवस बछडे आढळून आलेल्या ठिकाणापासून अवघ्या दीडशे मीटर अंतरावर १३ सप्टेंबरला मजुराचा दीड वर्षाचा मुलगा गोलू शिवराज शिंगाडे याला बिबट्याने ओढून नेऊन ठार केले होते. जवळच्या अवघ्या ५०० मीटर अंतरावर ७ सप्टेंबरला ११ वर्षांचा सारंग गणेश थोरात यालाही मक्याच्या शेतात ओढून नेत ठार केले होते. या दोन घटनांमुळे परिसरात बिबट्याची दहशत कायम आहे. सलग तीन दिवस बछडे आढळून आल्याने शेतकऱ्यांत घरातील मुलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त होत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.