Manikrao Kokate : अजितदादांनंतर सुनेत्रा वहिनींकडेच नेतृत्व द्या! माजी मंत्री माणिकराव कोकाटेंची मोठी मागणी

सिन्नर: अजितदादांनंतर पक्षाचे नेतृत्व सुनेत्रा पवार यांनीच स्वीकारावे आणि सध्या दादांकडे असलेली सत्ता व जबाबदाऱ्या सुनेत्रा वहिनींकडे सुपूर्द कराव्यात, अशी ठाम मागणी माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केली आहे. येथे शुक्रवारी (ता. ३०) झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली. या वेळी आमदार हिरामण खोसकर, सरोज आहिरे, नितीन पवार, विष्णुपंत म्हैसधुणे उपस्थित होते..कोकाटे म्हणाले, की पवार कुटुंबातील व्यक्ती म्हणून सुनेत्रा पवार यांनीच पक्षाचे नेतृत्व करावे. अजितदादांकडील सत्ता, जबाबदाऱ्या आणि खाते व्यवस्थापन त्यांच्याकडे सोपवावे, अशी आमची एकमुखी मागणी आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ठराव मांडण्यात येणार आहे. या विषयावर सर्व आमदारांशी सविस्तर चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले..पुणे येथे अंत्यविधीच्या वेळी आमदार दिलीप बनकर, मंत्री नरहरी झिरवाळ, आशितोष काळे, किरण लहामटे, संग्राम जगताप, राजेश विटेकर, मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह जे जे पदाधिकारी व आमदार भेटले, त्यांच्याशी याबाबत चर्चा झाल्याचे कोकाटे यांनी स्पष्ट केले..पक्षाच्या बैठकीत अवघ्या एक मिनिटात एकमुखी आणि एकमताने ठराव संमत होईल. सुनेत्रा पवार यांना पूर्ण अधिकार दिले जातील. पक्षाचे तसेच आमचे नेतृत्व त्यांनी स्वीकारावे, दादांची खातीही त्यांनीच सांभाळावीत, अशा स्वरूपाचा विनंतीवजा ठराव आम्ही करणार असल्याचे कोकाटे यांनी सांगितले..यापूर्वी अजितदादांनी मुख्यमंत्री फडणवीस, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली होती. मात्र, त्या चर्चांमध्ये आमच्यापैकी कोणीही उपस्थित नव्हते. त्या चर्चांबाबतची माहिती सुनेत्रा पवार यांना असण्याची शक्यता असून, त्या यातून योग्य मार्ग काढतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. नेतृत्वाच्या प्रश्नावर आमदार, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात कोणतेही दुमत नाही. पक्षामध्ये एकवाक्यता असून, आमचा पक्ष म्हणजेच दादा असल्याची भावना कार्यकर्त्यांत असल्याचेही कोकाटे म्हणाले..Baramati News : दुःख बाजूला सारून पालकत्व स्वीकारा; दादांचे स्वप्न साकारण्यासाठी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे बारामतीकरांची मागणी.दोन्ही राष्ट्रवादींचे एकत्रीकरण हा कौटुंबिक प्रश्नदरम्यान, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचे एकत्रीकरण हा पवार कुटुंबाचा अंतर्गत प्रश्न असून, तो तेच सोडवतील. मात्र, आमच्या हातात असलेला निर्णय आम्ही घेणार आहोत, असे स्पष्ट करत सुनेत्रा पवार यांना बैठकीला उपस्थित राहण्याची गरज नसून त्यांच्या नावानेच ठराव मंजूर केला जाईल, असेही कोकाटे यांनी नमूद केले.