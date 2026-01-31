नाशिक

Manikrao Kokate : अजितदादांनंतर सुनेत्रा वहिनींकडेच नेतृत्व द्या! माजी मंत्री माणिकराव कोकाटेंची मोठी मागणी

Manikrao Kokate Demands Sunetra Pawar as Party Leader : सध्या दादांकडे असलेली सत्ता व जबाबदाऱ्या सुनेत्रा वहिनींकडे सुपूर्द कराव्यात, अशी ठाम मागणी माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केली आहे. येथे शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली.
Manikrao Kokate

Manikrao Kokate

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिन्नर: अजितदादांनंतर पक्षाचे नेतृत्व सुनेत्रा पवार यांनीच स्वीकारावे आणि सध्या दादांकडे असलेली सत्ता व जबाबदाऱ्या सुनेत्रा वहिनींकडे सुपूर्द कराव्यात, अशी ठाम मागणी माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केली आहे. येथे शुक्रवारी (ता. ३०) झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली. या वेळी आमदार हिरामण खोसकर, सरोज आहिरे, नितीन पवार, विष्णुपंत म्हैसधुणे उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Nashik
maharashtra
NCP
Party
Development
Sinnar
Manikrao Kokate

Related Stories

No stories found.