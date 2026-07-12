What Action Will Tukaram Mundhe Take? बनावट दूध पावडरचे मोठे रॅकेट अन् अधिकाऱ्यांचे हात गुंतल्याचा संशय; सिन्नरमधील 'त्या' घोटाळ्याची मुंढेकडे लेखी तक्रार, काय कारवाई होणार?

सिन्नर : तालुक्यात दुधात भेसळ करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या दूध पावडरचा मोठा साठा हस्तगत करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मोकळाच असल्याने त्याच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे येथील दूध भेसळ प्रकरण थेट मुंढेपर्यंत पोहोचले (Tukaram Mundhe milk adulteration complaint) आहे. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनातील नाशिकच्या अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. .सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब बैरागी यांनी याबाबत थेट मुंढेकडे तक्रार अर्ज केला आहे. त्यांच्याशी चर्चाही केली. तालुक्यातील बनावट दूध प्रकरणाचे रँकेट व त्याची व्याप्ती याबाबत सविस्तर माहिती दिली. दिलेले पुरावे, झालेली कारवाई व त्यानंतर मुख्य सूत्रधार मोकाट असल्याबाबत लेखी माहिती देतानाच अन्न व औषध विभागातील अधिकाऱ्यांचेही यात नेमके काय हात गुंतले आहेत. याचा पाढाच तक्रार अर्जातून केल्याने आता जिल्ह्याच्या नजरा मुंढे यांच्या भूमिकेकडे लागल्या आहेत..Shalarth ID Scam : शिक्षकांची फसवणूक करणारा रिपाइं शिक्षक आघाडीचा जिल्हाध्यक्ष गजाआड; 'शालार्थ' घोटाळ्यात नाशिक पोलिसांची मोठी कारवाई, न्यायालयात 11 हजार पानांचं दोषारोपपत्र सादर.बैरागी यांनी दूध भेसळीसह, त्यासाठी वापरलेले गोडावून, पुरवठा साखळी याची माहिती अन्न व औषध विभागातील अधिकाऱ्यांना अनेकदा दिली. मात्र वेळकाढूपणा करण्यात आल्याचे त्यात म्हटले आहे. उलट आपल्या सहकाऱ्यांना दमबाजी करण्यात आली. काही अधिकाऱ्यांना दूर ठेवण्याचे सांगून तालुक्यात यशस्वी छापा टाकण्यात आला. आता प्रकरणाचा पुढील तपास सुरु असला तरी सहा दिवस उलटूनही भेसळीतील मुख्य सूत्रधार मोकाट असल्याचे लेखी पत्रात म्हटले आहे. मुंढे यांनी यात लक्ष घालावे, अशी मागणीही बैरागी यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.