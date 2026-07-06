FDA Raid Sinnar Milk Powder Seizure : सिन्नरच्या पुतळेवाडीत एफडीएची मोठी धाड! तब्बल 12 तास चालली कारवाई; भेसळीसाठीची 17 लाखांची दूध पावडर जप्त, 23 वर्षीय तरुण ताब्यात

सिन्नर : पुतळेवाडी (ता. सिन्नर) येथे अन्न व औषध प्रशासनाने शनिवारी (ता. ५) धडक कारवाई करीत १७ लाख ३७ हजार ५२९ रुपयांचा दूध पावडरचा मोठा साठा जप्त (FDA milk adulteration raid Maharashtra) केला. तब्बल २८७ गोण्यांचा हा साठा दुधात भेसळ करण्यासाठी वापरला जात असल्याच्या संशयावरून जप्त करण्यात आला असून, संबंधिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तब्बल १२ तास ही कारवाई सुरू होती..अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त तांबोळी, अन्न सुरक्षा अधिकारी संदीप तोरणे यांच्यासह १२ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने सकाळी नऊला कारवाईला सुरुवात केली. संशयित दूध संकलन केंद्रांची पाहणी केल्यावर रात्री साडेनऊपर्यंत तपासणी सुरू होती. त्यानंतर मध्यरात्री संबंधिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी प्रशांत रोहिदास काळे (वय २३, रा. पुतळेवाडी, ता. सिन्नर) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला..त्याच्या घरालगतच्या गुदामातून २५ किलो वजनाच्या स्कायमेड मिल्क पावडरच्या ६०, वे परमिट कंपनीच्या ५८ आणि डेअरी परमिटच्या १६९ अशा एकूण २८७ गोण्या जप्त करण्यात आल्या. तसेच, लॅक्टोज रिच डी-प्रोटिनाईज्ड वे पावडरच्या ४९ गोण्याही ताब्यात घेण्यात आल्या..Minor Girl Assault : इचलकरंजीत आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत शाळकरी मुलीवर सामूहिक अत्याचार; अमन शेख, अल्ताफ नायकवडे, अनिकेत भोरेला अटक.कारवाईदरम्यान संबंधिताकडे दूध पावडरचा साठा ठेवण्याचा परवाना आढळून आला नाही. तसेच खरेदीची बिले, विक्रीचा तपशील किंवा हा साठा कोणाला विकला जाणार होता, याबाबत कोणतीही माहिती तो देऊ शकला नाही. यापूर्वीही ही पावडर कुठे विक्री करण्यात आली होती, याचाही तपशील उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. त्यामुळे ही पावडर दूध संकलन केंद्रे किंवा शीतकरण केंद्रांना विक्री करून भेसळीसाठी वापरली जात असल्याचा संशय अन्न व औषध प्रशासनाने व्यक्त केला आहे..दोन ठिकाणांहून नमुने ताब्यातकारवाडी आणि शहा येथील दूध व खवा तयार करणाऱ्या केंद्रांमधूनही नमुने घेण्यात आले असून, ते पंचांसमक्ष सीलबंद करण्यात आले आहेत. या नमुन्यांच्या तपासणी अहवालानंतर भेसळीबाबतची स्थिती स्पष्ट होईल. कारवाईदरम्यान वावी व कोपरगाव पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. वावी पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक सरोवर तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.