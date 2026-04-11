Road Accident in Sinnar : जागरण गोंधळाचा कार्यक्रम आटोपून परतताना काळाचा घाला! सिन्नरमध्ये भीषण अपघातात चार जागीच ठार, दोघे जखमी

सिन्नर (नाशिक) : तालुक्यातील पंचाळे येथे आयशर ट्रक व पिकअप यांच्यात समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात (Sinnar Accident) झाला. यात पंचाळे येथील चार जागीच ठार, तर अन्य दोघे जखमी झाले. अपघाताने गावावर शोककळा पसरली आहे. .शनिवारी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास पंचाळे-कोळपेवाडी मार्गावर हा अपघात झाला. पिकअपमधील प्रवासी पाथरे येथून जागरण गोंधळाचा कार्यक्रम आटोपून परतत होते. मृतांत पती-पत्नीचा समावेश आहे..पिकअप चालक किरण रवींद्र मोरे (वय 25, रा. पंचाळे), शुभम गणेश नवले (वय 22, रा. पंचाळे), रिंकू शुभम नवले (वय 19 रा. पंचाळे), मिराबाई विश्वनाथ गांगुर्डे (वय 55 रा. पंचाळे) असे ठार झालेल्यांची नावे आहेत. सचिन गणेश नवले, सुनिता गणेश नवले हे गंभीर जखमी झाले आहेत..अपघातानंतर पिकअप (एमएच १५ जे. सी ६३३३) ने पेट घेतला. यात चालकाची केबिन जळून खाक झाली. यातील तिघांचा मृत्यू झाला. तर, मिराबाई गांगुर्डे बाहेर फेकल्या गेल्या. त्यांच्यावर पिकअप पडल्याने त्याखाली चेंगरून त्या ठार झाल्या. अपघातामुळे पंचाळे गावावर शोककळा पसरली आहे.