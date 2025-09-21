Sinnar News : सिन्नर परिसरात दहशत माजवणारी बिबट्याची मादी जेरबंद

वडांगळी: निमगाव देवपूर (ता. सिन्नर)सह पंचाळे शिवारात दोन बळी घेणारा नरभक्षक बिबट्याची मादीला पकडल्यानंतर तिला म्हसरूळ येथील वन विभागाच्या डेपोत आणण्यात आले आहे. ही मादी साडेतीन वर्षांची आहे. ही मादी नरभक्षक असल्याची वन विभागाने पुष्टी केल्यानंतर ग्रामस्थांनी तूर्तास सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे..बिबट्या रेस्क्यू ऑपरेशन टीमच्या पथकाला सहा दिवसांच्या मोहिमेत बिबट्याचा माग शोधताना व या अत्यंत चपळ असणाऱ्या नरभक्षक मादीचा पाठलाग करताना त्या बछड्यांचे ठसे, हालचाली आढळल्या नाहीत. देवपूरचे शेतकरी चांगदेव जाधव यांच्या शेतात मागावरून पाठलाग करत असलेला नरभक्षक मादी बिबट्या हाच आहे, असे वन विभागाने सांगितले आहे. दोन मुलांचा बळी घेणारी बिबट्याची मादी म्हसरूळ येथे नव्याने उभारलेल्या वन्यजीव प्राथमिक उपचार केंदात ठेवण्यात आली आहे. पथकातील बोरिवली वैद्यकीय पथकाचे गनशूटर संगमनेरचे बांड्या व राणी श्वान पथक परतले आहेत..सिन्नर वन विभागाच्या पथकाला बिबट्या प्रभावित क्षेत्रात जबाबदारी दिली आहे. बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वनिता जंगले यांनी गनशूटरने बेशुद्ध केल्यानंतर बिबट्या मादीची वैद्यकीय तपासणी केली. ती नरभक्षक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तिच्या हिंसकवृत्तीमुळे तत्काळ म्हसरूळ डेपोत पाठविले. ही मादी अतिशय चपळ व नरभक्षक असल्याने तिला नैसर्गिक वन्यजीव अधिवासात सोडले जाणार नाही..वन्यजीव उपचार केंद्रात देखरेखीखाली ठेवण्यात येणार आहे. बिबट्या प्रभावित भागात तब्बल चौदा पिंजरे लावण्यात आले आहे. नरभक्षक बिबट्या मादी सापडल्यानंतरही दोन दिवस या बिबट्यांचा सापळ्यात वन्यजीव असल्यास ठेवण्यात येणार आहे. किर्तांगळीला बिबट्याने कालवडीची शिकार केली आहे. या भागात पिंजरे ठेवण्यात येणार आहेत..सारंगच्या कुटुंबीयांना मदतबिबट्याच्या हल्ल्यात मृत पंचाळेचा शाळकरी मुलगा सारंग थोरात यांच्या कुटुंबीयांना शुक्रवारी (ता. १९) तत्काळ नुकसानभरपाई दिली आहे. बिबट्या रेस्क्यू टीमच्या पथकाने पंचवीस लाखांचा धनादेश पंचाळे ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत थोरात परिवाराला दिला आहे. बिबट्या नुकसानभरपाई तेराव्या दिवशी कुटुंबाला देण्यात आली आहे. गोलू शिंगाडे परिवाराची नुकसानभरपाईसाठी कागदपत्रांची पूर्तता केली जात आहे..Asia Cup Ind VS Pak : भारत-पाक सामन्यापूर्वी नियंत्रण रेषेवर गोळीबार… पाकिस्तानच्या कृत्याला चोख प्रत्युत्तर.नरभक्षक बिबट्या रेस्क्यू पथक परतले आहे. सारंग थोरात परिवाराला नुकसानभरपाईचा धनादेश सुपूर्द केला आहे.- हर्षल पारेकर, वनपरीक्षेत्र अधिकारी, सिन्नर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.