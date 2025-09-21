नाशिक

Sinnar News : सिन्नर परिसरात दहशत माजवणारी बिबट्याची मादी जेरबंद

Leopard Capture in Nimgav Devpur, Sinnar : पंचाळे शिवारात दोन बळी घेणारा नरभक्षक बिबट्याची मादीला पकडल्यानंतर तिला म्हसरूळ येथील वन विभागाच्या डेपोत आणण्यात आले आहे. ही मादी साडेतीन वर्षांची आहे.
Nimgav Devpur

Nimgav Devpur

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वडांगळी: निमगाव देवपूर (ता. सिन्नर)सह पंचाळे शिवारात दोन बळी घेणारा नरभक्षक बिबट्याची मादीला पकडल्यानंतर तिला म्हसरूळ येथील वन विभागाच्या डेपोत आणण्यात आले आहे. ही मादी साडेतीन वर्षांची आहे. ही मादी नरभक्षक असल्याची वन विभागाने पुष्टी केल्यानंतर ग्रामस्थांनी तूर्तास सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.

