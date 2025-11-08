Sinnar News : कुत्रा भुंकला आणि बिबट्या अडकला! पाथरे खुर्द येथील शेतकऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे मोठी सफलता

सिन्नर: पाथरे खुर्द येथे अखेर दोन वर्षांची बिबट्याची मादी जेरबंद करण्यात वन विभागाला यश आले आहे. आठवडाभरापासून आळकुटे यांच्या वस्तीवर तिने धुमाकूळ घातला होता. गुरुवारी (ता. ६) रात्री नऊच्या सुमारास मादी पिंजऱ्यात जेरबंद झाली. .कुत्रे भुंकू लागल्याने रवींद्र आळकुटे, अनिल हागोटे, नवनाथ चव्हाण, बाळासाहेब चिने, अमोल चिने, अरुण हागोटे यांनी पिंजऱ्याकडे जाऊन पाहिले असता त्यात बिबट्याचे डोळे चमकत असल्याचे दिसले. त्यानंतर बिबट्याने जोराने डरकाळ्या फोडल्या. बिबट्या पिंजऱ्यात अडकल्याची माहिती वनविभागाला कळविण्यात आली..बिबट्या पिंजऱ्यात अडकल्यानंतर गुरुवारी रात्रीच वनपरिक्षेत्र अधिकारी हर्षल पारेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल एम. बी. वाघ, एफ. जे. सय्यद, निखिल वैद्य, नारायण वैद्य, रोहित लोणारे यांनी बिबट्याला मोहदरी वनोद्यानात हलविले. दोन दिवसापूर्वीच बिबट्याने वस्तीवरील शेळी फस्त केली होती. त्यानंतर दिवसाही त्याचे दर्शन होत असल्याने शेतकरी शेतावर जाण्यास धजावत नव्हते..Belagav Farmers Protest : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन; दगडफेकीत सहा पोलिसांसह अनेक जण गंभीर जखमी.दुसरा बिबट्याही कैदपाथरे खुर्द येथील रवींद्र आळकुटे यांच्या वराह पालन केंद्रात बसविलेल्या सीसीटीव्हीत दुसरा बिबट्या कैद झाला आहे. गुरुवारी रात्री पिंजऱ्यात अडकलेल्या बिबट्याला तेथून हलविल्यानंतर त्या जागेवर दुसरा बिबट्या फेरफटका मारुन गेल्याचे सिसीटीव्हीत दिसून आले. त्यामुळे वनविभागाने शुक्रवारी पुन्हा त्याच जागेवर दुसरा पिंजरा लावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.