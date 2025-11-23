Rajabhau Waje : उदय सांगळेंनी कोणत्या एअरपोर्टवर पैशांची बॅग आणली? खासदार राजाभाऊ वाजे यांचा सिन्नरमध्ये गौप्यस्फोट!

सिन्नर: लोकसभेच्या वेळी आपल्या विरोधात काम करताना उदय सांगळे यांनी कोणत्या एअरपोर्टवर जाऊन कोणाकडून पैशांची बॅग आणली, कोणत्या लोकांना पैसे दिले, कुणाला वाटायला लावले याची माहिती आपल्याकडे असल्याचा गौप्यस्फोट खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी केला आहे. येथील नर्मदा लॉन्सवर झालेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या निष्ठावान मेळाव्यात ते बोलत होते..मेळाव्यास जिल्हाप्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी, उपनेते वसंत गिते, कोंडाजी आव्हाड, प्रकाश वाजे, हेमंत नाईक, काँग्रेसचे विनायक सांगळे, किरण डगळे आदी उपस्थित होते. खासदार वाजे म्हणाले, की आपल्यावर झालेल्या आरोपांबाबत काळ हेच उत्तर असेल, असा विचार करून शांत होतो; परंतु सांगळे यांनी भाजप प्रवेशावेळी खासदारांनी काम केले नाही म्हणून खुलासे करावे लागत असल्याचे सांगितले. .वाजे यांनी २०१९ ची विधानसभा ते २०२४ ची लोकसभा निवडणुकीपर्यंत घडलेल्या घटनांची माहिती देत वेगवेगळे गौप्यस्फोट करीत आपल्याला कोणाच्या सर्टिफिकेटची गरज नसल्याचे सांगितले. आपल्याला काही करायचे असते तर २०१९ मध्ये विधानसभेत पराभूत झालो, तेव्हाच केले असते. सांगळे यांच्या पत्नीने त्यावेळी कुणाकुणाला फोन केले, भाऊ व वडिलांचे काय बोलणे होते याचे भांडवल केले असते. त्यावेळी आपल्याला अनेकांनी सांगळे यांनी घात केल्याचे सांगितले होते. परंतु, आपण उलट लोकांचीच समजूत घालून आपला घात नशिबाने केल्याचे सांगून शांत होतो, असे वाजे म्हणाले..Kolhapur Politics : “अब तुम्हारी खैर नहीं”, हसन मुश्रीफांचा कोणाला इशारा; संजय मंडलिकांच्या पॅनेलवर काय म्हणाले....वाजे यांनी केलेले गौप्यस्फोटशीतल सांगळे यांना जिल्हा परिषद अध्यक्ष करण्यासाठी माझी पुण्याई पक्षश्रेष्ठींकडे खर्ची घातलीसांगळे यांनी स्वतःहून आपल्याशी संपर्क तोडलासांगळेंसह त्यांचे वडील, भाऊ, पत्नी काय बोलले याचे पुरावे आपल्याकडेता. १० जुलै २०२३ ला ॲड. माणिकराव कोकाटेंबरोबर सांगळेंची आपल्याविरोधात एकीसाठी बैठकसमाजाच्या मनात विष पेरून सांगळेंचे कुटिल कारस्थाननगर परिषदेच्या तोंडावर फोडाफोडीचे राजकारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.