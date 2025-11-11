नाशिक

Sinnar Leopard Attacks : सिन्नर तालुक्यात 'बिबट्यांची दहशत' वाढली; वर्षभरात १७ बिबटे जेरबंद, ३ बालकांचा बळी

Rising leopard sightings in Sinnar taluka villages : नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यात ऊस व मक्याच्या क्षेत्रात वाढ झाल्यामुळे बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. वर्षभरात ८ मानवी हल्ल्यांत ३ बालकांना जीव गमवावा लागला
Leopard

Leopard

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संपत ढोली- सिन्नर: तालुक्यात बिबट्यांची संख्या वाढत असून, ही बाब शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची ठरत आहे. वर्षभरात तालुक्यात १७ बिबटे पकडण्यात वन विभागाला यश आले, तर तीन बिबटे विहिरीतून पडून मृत झाल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. वर्षभरात आठ हल्ल्यांत तीन बालकांना जीव गमवावा लागला. पशुधनावर तर २१५ हल्ले झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
tiger
death
attack
Leopard
Sinnar
awareness
Conflict
Wildlife
Forest department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com