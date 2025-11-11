Sinnar Leopard Attacks : सिन्नर तालुक्यात 'बिबट्यांची दहशत' वाढली; वर्षभरात १७ बिबटे जेरबंद, ३ बालकांचा बळी

संपत ढोली- सिन्नर: तालुक्यात बिबट्यांची संख्या वाढत असून, ही बाब शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची ठरत आहे. वर्षभरात तालुक्यात १७ बिबटे पकडण्यात वन विभागाला यश आले, तर तीन बिबटे विहिरीतून पडून मृत झाल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. वर्षभरात आठ हल्ल्यांत तीन बालकांना जीव गमवावा लागला. पशुधनावर तर २१५ हल्ले झाले आहेत. .बिबट्यांचे दर्शन नेहमीचेच झाले असल्याने शेतकऱ्यांत चिंतेची बाब आहे. बिबट्यांचे दर्शन प्रत्येक गावात होऊ लागले आहे. दररोज कोठे ना कोठे बिबट्यांचा वावर आढळून येतो. काही गावांतील वस्त्यांवर तर सायंकाळी सातनंतर घराबाहेर पडणे मुश्कील होऊन बसले आहे. शेतातील कामे करण्यास शेतकरी धजावत नाहीत..या गावांत बिबट्याची दहशतपंचाळे, मिठसागरे, चास, खडांगळी, देवपूर, कारवाडी, नळवाडी, कासारवाडी, दोडी बुद्रुक, कोनांबे, सोनांबे, वडगाव-सिन्नर, डुबेरे, नायगाव, जायगाव, जोगलटेंभी, मेंढी, कारवाडी, वडांगळी, सांगवी, सोमठाणे, गोंदे, शिवडे, पांढुर्ली, ठाणगाव, घोरवड, पाडळी, दापूर या गावांत बिबट्यांचा कायम वावर आहे..आठ हल्ल्यांत तीन बळीतालुक्यात वर्षभरात बिबट्याचे मानवावर आठ हल्ले झाले. यात पंचाळे, खडांगळी व गोंदे येथे तीन बालकांना जीव गमवावा लागला. गेल्या वर्षी गोंदे येथे एका बालकाचा मृत्यू झाला होता. यंदा वन विभागाला ७५ लाख रुपयांचा मदतनिधी बालकांच्या कुटुंबीयांना द्यावा लागला..२१८ हल्ल्यांत पशुधनाचे नुकसानचास, डुबेरे, कासारवाडी, चापडगाव, घोरवड, शिवडे, गोंदे, खडांगळी, मेंढी आदी गावांत २१८ पाळीव जनावरांवर बिबट्यांचे हल्ले झाले आहेत. यात १० लाखांची नुकसानभरपाई पशुपालकांना मिळाली. पाळीव कुत्रे तर अनेक ठिकाणी बळी गेले..यामुळे बिबट्यांचा वावरऊस व मक्याच्या क्षेत्रात तालुक्यात वाढ झाली आहे. त्यामुळे बिबट्यांना सुरक्षित आश्रय प्राप्त झाला. याशिवाय पाळीव जनावरे व कुत्रे याची शिकार सहज उपलब्ध होते. त्यामुळे बिबट्यांचा रहिवासी भागांत वावर वाढला आहे..Pune Tiger Viral Photo : जुन्नरमध्ये बिबट्यापाठोपाठ आता वाघाचीही दहशत? सोशल मीडियावर व्हायरल फोटोबाबत वन विभागाने दिले स्पष्टीकरण.बिबट्यांपासून बचाव करणे हा एकमात्र उपाय आहे. त्यासाठी बिबट्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणी वन विभागाने प्रबोधन शिबिरे घेतली आहेत.-हर्षल पारेकर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.