Sinnar Tribal Protest : 'आदिवासींच्या आरक्षणात इतरांचा समावेश नकोच!'; सिन्नरमध्ये सकल आदिवासी समाजाचा तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा

Sinnar Tribals Stage Protest at Tehsil Office : सकल आदिवासी समाज व आदिवासी संघटनांतर्फे तहसील कार्यालयावर शुक्रवारी मोर्चा काढण्यात आला. आडवा फाटा येथील हुतात्मा स्मारकापासून मोर्चाची सुरुवात होऊन बसस्थानक, नेहरू चौक, गणेश पेठ, वावी वेसमार्गे तहसील कार्यालयावर मोर्चा
सिन्नर: आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात इतर कोणत्याही समाजाचा समावेश करू नये, यासह विविध मागण्यांसाठी सकल आदिवासी समाज व आदिवासी संघटनांतर्फे तहसील कार्यालयावर शुक्रवारी (ता.३) मोर्चा काढण्यात आला. आडवा फाटा येथील हुतात्मा स्मारकापासून मोर्चाची सुरुवात होऊन बसस्थानक, नेहरू चौक, गणेश पेठ, वावी वेसमार्गे तहसील कार्यालयावर मोर्चा पोहोचला.

