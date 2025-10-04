Sinnar Tribal Protest : 'आदिवासींच्या आरक्षणात इतरांचा समावेश नकोच!'; सिन्नरमध्ये सकल आदिवासी समाजाचा तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा

सिन्नर: आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात इतर कोणत्याही समाजाचा समावेश करू नये, यासह विविध मागण्यांसाठी सकल आदिवासी समाज व आदिवासी संघटनांतर्फे तहसील कार्यालयावर शुक्रवारी (ता.३) मोर्चा काढण्यात आला. आडवा फाटा येथील हुतात्मा स्मारकापासून मोर्चाची सुरुवात होऊन बसस्थानक, नेहरू चौक, गणेश पेठ, वावी वेसमार्गे तहसील कार्यालयावर मोर्चा पोहोचला..या वेळी नायब तहसीलदार सागर मुंदडा व पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार भामरे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. राज्य व देशाचा कारभार संविधानानुसार व्हावा, आदिवासी समाजात बंजारा, धनगर वा इतरांचा समावेश करू नये, पेसा पदभरती तत्काळ करावी, आदिवासी उपयोजनांचा निधी फक्त आदिवासी क्षेत्रात खर्च करावा, २००६ च्या वनहक्क कायद्यानुसार पात्रांना वनपट्टे द्यावेत, गायरान जमिनीवरील आदिवासींच्या घरांना संरक्षण द्यावे, तसेच आदिवासी विकास विभागातील शासकीय आश्रमशाळांचे खासगीकरण रद्द करावे, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या..Thane Traffic: कल्याण शिळ महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडवा; माजी आमदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष विजय बर्डे यांनी मोर्चाला मार्गदर्शन केले. तालुकाध्यक्ष किरण मोरे, रवींद्र वाघ, राहमु इदे, विजय मुठे, विठ्ठल मोरे, शरद लहांगे, प्रकाश मदगे, रूपेश मुठे, अजय कडाळे, ज्ञानेश्वर माळी, रघू पवार, अमोल गवारी, अनिल जाधव, भरत मोरे, जनार्दन कुंदे, संदीप गवारी, विशाल कुंदे, अलका पवार, सुमन बर्डे, राजलक्ष्मी खेताडे आदींसह शेकडो आदिवासी बांधव पारंपारिक वेशभूषेत सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.