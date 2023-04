Nashik News : पेठ रोडवर ओतले साडेसहा लाखांचे पाणी! नागरिकांना धुळीचा त्रास होऊ नये यासाठी प्रयत्न

Nashik News : दुरवस्थेमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या पेठ रोड परिसरात रस्ता तयार होत नाही तोपर्यंत नागरिकांना धुळीच्या त्रासातून मुक्त करण्यासाठी तब्बल साडे सहा लाख रुपयांच्या पाण्याची फवारणी करण्यात आली आहे.

नुकतेच महासभेत प्रस्तावाला कार्योत्तर मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. (Six half lakhs worth of water poured on Peth Road citizens do not suffer from dust Nashik News)

पेठकडून नाशिक शहरात प्रवेश करताना राष्ट्रीय महामार्ग ८४८ वरील हॉटेल राऊ ते तवली फाटा या दरम्यान जवळपास साडे चार किलोमीटरच्या रस्त्याची चाळण झाली आहे. अवजड वाहनांमुळे साडे चार किलोमीटर रस्ता पार करताना वीस ते पंचवीस मिनिटांचा कालावधी लागतो.

रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे वाहनांचे नुकसान तर होतेच; शिवाय येथून कायम प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना विविध प्रकारच्या आजारांना सामोरे जावे लागते. धुळीमुळे या परिसरातील घरे कुलूपबंद होत आहेत. नागरिकांना दम्याचा त्रास सहन करावा लागतोय.

अशा पार्श्‍वभूमीवर या भागात स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून रस्ता करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यासाठी ७२ कोटींचा खर्च अपेक्षीत असल्याचे सांगून निधी नसल्याचे कारण स्मार्ट सिटी कंपनीने दिले. दरम्यानच्या काळात माजी नगरसेवक अरुण पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी आंदोलन केले.

महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी रस्ता तयार होईपर्यंत महापालिकेच्या माध्यमातून या भागात धुळीच्या रस्त्यावर रोज दोन टँकर पाण्याची फवारणी करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. स्मार्ट सिटी कंपनीने नकार दिल्यानंतर महापालिकेने रस्ता दुरुस्तीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. जवळपास एक कोटी ८८ लाख रुपये खर्च करून रस्ता दुरुस्त केला जाणार आहे.

दिवसाला दहा टँकर

महासभेत साडे सहा लाख रुपयांच्या खर्चाला नुकतीच कार्योत्तर मंजुरी घेण्यात आली. २०१२मधील दरानुसार एका टँकरसाठी ५६० रुपये आणि रोज दहा टँकर याप्रमाणे महिन्यातील ३० दिवस असा हिशोब करून एक लाख ९५ हजार रूपये खर्च गृहीत धरण्यात आला. त्यानुसार तीन महिन्यांसाठी ६ लाख ९० हजारांचा निधी खर्च ग्राह्य धरण्यात आला आहे.