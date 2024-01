Nashik Crime: पतीला मारण्यासाठी बिअर पाजून सर्पदंश! पत्नीचा साथीदारासह पतीला जीवे मारण्याचा प्रयत्न

नाशिक : पतीचा काटा काढण्यासाठी पत्नीनेच त्याला बिअर पाजली आणि त्यानंतर साथीदाराच्या मदतीने गळा आवळून, तोंडावर उशी ठेवून मारण्याचा प्रयत्न केला. तर तिच्या साथीदाराने विषारी साप आणून दंशही केला.

परंतु नशिब बलवत्तर असलेल्या पतीने त्यांच्या तावडीतून कशीबशी सुटका करून घेत पळ काढला. वेळीच उपचार झाल्याने त्याचा जीव वाचल्याने पत्नी अन्‌ तिच्या साथीदाराने त्यास जीवे मारण्याच्या प्रयत्नाचे बिंग फुटले. याप्रकरणी म्हसरुळ पोलिसात संशयित पत्नीसह तिच्या अज्ञात साथीदाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Snakebite after drinking beer to kill husband Wifes attempt to kill with boyfriend Nashik Crime)