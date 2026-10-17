एका विद्यार्थ्यापासून अनेक स्वप्नांची शिल्पकार; स्नेहा गौड यांची प्रेरणादायी वाटचाल

स्नेहा गौड यांची प्रेरणादायी वाटचाल
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एका विद्यार्थ्यापासून अनेक स्वप्नांची शिल्पकार
एखाद्या विद्यार्थ्याला शिकवण्यापासून सुरू झालेला प्रवास अनेक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला दिशा देण्यापर्यंत पोहोचू शकतो, याचे उदाहरण म्हणजे नाशिकच्या स्नेहा तुषार गौड. अवघ्या २१ व्या वर्षी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी अध्यापनाची आवड जोपासली आणि एप्रिल २०२४ मध्ये ‘Aspire Coaching Centre’ सुरू केले. विद्यार्थ्यांना विषय समजावून सांगण्यासोबतच त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि शिकण्याची गोडी निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे.
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इलेक्ट्रॉनिक्स ॲन्ड टेलिकम्युनिकेशन अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असताना स्नेहा यांनी एका विद्यार्थ्याला शिकवण्यास सुरुवात केली. शिकवताना विद्यार्थ्याला विषय समजू लागला, अभ्यासातील अडचणी दूर होऊ लागल्या आणि त्याच्या गुणांमध्ये सुधारणाही दिसू लागली. विद्यार्थ्याच्या प्रगतीतून मिळालेल्या समाधानाने स्नेहा यांना अध्यापनाची ताकद जाणवली. याच अनुभवातून त्यांना अधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याची प्रेरणा मिळाली आणि Aspire Coaching Centre चा प्रवास सुरू झाला. या केंद्रामध्ये पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले जाते. तसेच जेईई, नीट आणि एमएचटी-सीईटी यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठीही विद्यार्थ्यांना मदत केली जाते. गणित हा विषय स्नेहा स्वतः शिकवतात. विद्यार्थ्यांनी केवळ उत्तरे पाठ न करता संकल्पना समजून घ्याव्यात, मनातील शंका मोकळेपणाने विचाराव्यात आणि स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवावा, यासाठी त्या विशेष प्रयत्न करतात.
स्नेहा यांच्या या वाटचालीत आई-वडिलांचा विश्वास आणि पाठिंबा मोलाचा ठरला. तसेच पल्लवी बंकर यांचेही त्यांना मार्गदर्शन व सहकार्य लाभले. डब्ल्यूएनएस मॅथ्यामॅटिक्स ऑलिंपियाडमधील विजय, जीडीएससी लीड म्हणून मिळालेली जबाबदारी आणि फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्राप्त झालेला ‘नाशिकभूषण पुरस्कार’ हे त्यांच्या प्रवासातील उल्लेखनीय टप्पे आहेत.
स्नेहा यांच्यासाठी अध्यापन म्हणजे केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना स्वतःची क्षमता ओळखण्यास मदत करणे आहे. स्वतःचे शिक्षण सुरू असतानाच इतरांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या स्नेहा यांची वाटचाल तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे. एका विद्यार्थ्यापासून सुरू झालेली त्यांची शिकवण्याची छोटीशी सुरुवात आज अनेक विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना दिशा देण्याचे माध्यम बनली आहे.
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