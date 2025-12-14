Nashik Solar Power : महावितरणच्या प्रयत्नांना यश! नाशिक परिमंडळात ३७ हजार शेतकऱ्यांकडे सौर कृषिपंप

नाशिक: ‘महावितरण’च्या नाशिक परिमंडळांतर्गत नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यांत मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी, तसेच पंतप्रधान सूर्यघर मोफत योजनेच्या माध्यमातून ५६१.३१ मेगावॉट वीजनिर्मिती होत आहे. उत्पादित वीज शेती आणि घरगुती वापरासाठी उपयुक्त ठरते. त्यामुळे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होतानाच सौरऊर्जेमुळे पर्यावरणाच्या रक्षणालाही हातभार लागत आहे..बदलत्या काळात पर्यावरणाची हानी ही जागतिक समस्या बनली आहे. पर्यावरणाच्या अपरिमित हानीसाठी जीवाश्म इंधनाच्या माध्यमातून होणारी वीजनिर्मितीही कारणीभूत ठरते. त्यामुळेच देशांतर्गत जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करताना नैसर्गिक संसाधनाच्या सहाय्याने शाश्वत वीजनिर्मितीसाठी मागील काही वर्षांत पावले उचलण्यात आली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सौरऊर्जेच्या निर्मितीसह वापरावर केंद्र व राज्य सरकारांनी भर दिला. .महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेतून शेतीसाठी शाश्वत वीजनिर्मितीसाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. या प्रयत्नांना ‘महावितरण’च्या नाशिक परिमंडळाचा हातभार लागतो. परिमंडळात नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यांत ६४ उपकेंद्रांच्या व ४४५ मेगावॉट सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती केली जात आहे; तर ५२ उपकेंद्रांमधून उत्पादित केलेली वीज ही त्या क्षेत्रातील शेतीसाठी दिवसा उपलब्ध करून देण्यात येते. .उर्वरित केंद्रातूनही दिवसा शेतीला वीजपुरवठ्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान आहे. यापुढील काळात मुख्यमंत्री सौरकृषी योजनेतून वीजनिर्मितीला प्रोत्साहन देताना शेतीसाठी दिवसा किमान आठ तास वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महावितरण’ प्रयत्नशील आहे..सूर्यघरमध्ये ३३ हजार १९८ ग्राहकांची नोंदकेंद्र सरकारच्या पंतप्रधान सूर्यघर मोफत योजनेत नाशिक परिमंडळातील ३३ हजार १९८ ग्राहकांनी नोंद केली आहे. या ग्राहकांनी त्यांच्या राहत्या घरावर सौरपॅनल बसवून त्यातून वीजनिर्मितीचा प्रयोग यशस्वी केला. या माध्यमातून ११६.३२ मेगावॉट वीजनिर्मिती होत आहे. परिमंडळात नाशिक सर्कलमध्ये सर्वाधिक १८ हजार ३१६ ग्राहक या योजनेत सहभागी आहेत; तर अहिल्यानगर आणि मालेगाव सर्कलमध्ये अनुक्रमे १२ हजार ४१४, तसेच दोन हजार ४६८ ग्राहक योजनेत समाविष्ट झाले आहेत..Kolhapur IT Park : अखेर कोल्हापूरला ‘आयटी पार्क’चा मार्ग मोकळा! जागा हस्तांतर निर्णयावर लवकरच शिक्कामोर्तब.सौर कृषिपंपाचे ३७ हजार १४८ लाभार्थीमहाराष्ट्र शासनाच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजने’त शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या क्षेत्रानुसार ३, ५, ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचे सौर कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यात येतात. या योजनेतून शेतकऱ्यांना शाश्वत व दिवसा वीज उपलब्धेसह ग्रीडवर वीज विकण्याचीही सुविधा उपलब्ध आहे. या योजनेतून परिमंडळात ३७ हजार १४८ लाभार्थी शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंपाचे वितरण करण्यात आले. त्यात अहिल्यानगर सर्कल हे अव्वल स्थानी असून, तेथे २० हजार ६९१ लाभार्थीं आहेत. तसेच, नाशिक सर्कलला आठ हजार ४७७ व मालेगाव सर्कलला आठ हजार २५० लाभार्थी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.