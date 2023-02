SSC Exam : दहावीचे हॉलतिकीट सोमवारी मिळणार

नाशिक : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे मार्च महिन्‍यात होणाऱ्या दहावीच्या लेखी परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना सोमवारी (ता.६) प्रवेशपत्र (हॉलतिकीट) उपलब्‍ध होणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्‍यांच्‍या शाळांच्‍या माध्यमातून प्रवेशपत्र वितरीत केले जाणार आहेत. (SSC Exam Class 10 hall ticket will be available on Monday nashik news)

शिक्षण मंडळातर्फे सूचनापत्र जारी केले आहे. त्‍यानुसार विभागीय मंडळातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रवेशपत्र उपलब्ध केले जात आहेत. मंडळाच्या www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर सोमवारी (ता.६) दुपारी तीनपासून स्‍कुल लॉगइनमध्ये डाऊनलोड करण्याकरिता उपलब्ध होतील. काही तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास माध्यमिक शाळांनी विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.

शाळांनी परीक्षेची ऑनलाईन प्रवेशपत्रे प्रिंट करून विद्यार्थ्यांना द्यायची आहेत. प्रिंट करून देताना विद्यार्थ्यांकडून त्यासाठी कोणतेही वेगळे शुल्क घेऊ नये. प्रवेशपत्राची प्रिंट काढून त्यावर मुख्याध्यापकांचा शिक्का मारून स्वाक्षरी करावी.

प्रवेशपत्रामध्ये विषय व माध्यम बदल असल्‍यास त्यांच्या दुरुस्त्या माध्यमिक शाळांनी विभागीय मंडळात जाऊन कराव्‍या. प्रवेशपत्रावरील फोटो, स्वाक्षरी, विद्यार्थ्यांचे नाव, जन्मतारीख व जन्मस्थळ या संदर्भातील दुरुस्त्या माध्यमिक शाळांनी त्यांच्या स्तरावर करून त्यांची एक प्रत विभागीय मंडळाकडे पाठवण्याच्‍या सूचना दिलेल्‍या आहेत.

विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशपत्र गहाळ झाल्यास संबंधित माध्यमिक शाळांनी पुनःश्च प्रिंट काढून त्यावर लाल शाईने व्दितीय प्रत असा शेरा देऊन विद्यार्थ्यांस प्रवेशपत्र द्यावे. फोटो सदोष असल्यास त्यावर विद्यार्थ्यांचा फोटो चिकटवून त्यावर संबंधित मुख्याध्यापकांनी शिक्का मारून स्वाक्षरी करावी, असेही सूचनापत्रात नमूद केले आहे.

