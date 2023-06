By

SSC Success Story : अंतरवेली येथून दररोज सायकलवर तीन किलोमीटरवरील सावरगाव विद्यालयात यायचे आणि जायचे...घरी गेले की आईला घर कामाला मदत करायची.

पुन्हा शेतात जाऊन शेती काम करायचे अन उरलेल्या वेळात अभ्यास करायचा...अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही शिक्षणाची आवड जोपासत सोनाली गुंजाळ या विद्यार्थिनीने सावरगाव विद्यालयात प्रथम क्रमांक मिळविला. (ssc success story All first 5 rank secured by girls yeola nashik news)

वर्षभर शेती कामात अन घरकामात मदत करून अभ्यास करत तिने ९४ टक्के गुण मिळवत बाजी मारली आहे.

सावरगाव येथील न्यू इंग्लिश स्कूल माध्यमिक व एम. जी. पाटील उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा दहावीचा सेमी माध्यमाचा निकाल १०० टक्के तर एकत्रित निकाल ९४.६४ टक्के लागला. अतिशय प्रतिकूलतेवर मात करत कुटुंबाचे अपेक्षांचे ओझे पेलवत शेतीसाठी मदतीचा हात देतानाच घरची जवाबदारीही निभावत मुलींनी बाजी मारली असून प्रथम पाचही क्रमांक मुलींनीच मिळवले आहेत.

सोसायटीत काम करताना आपल्या मुलीने चांगले शिकावे ही अपेक्षा भीमराव घोडेराव बाळगून होते, वडिलांच्या अपेक्षा पूर्ण करत जिद्दीच्या जोरावर ८९.८० गुण मिळवत श्रद्धा घोडेराव हिने द्वितीय क्रमांक मिळवला. महत्वकांक्षी व शाळेला महत्व देणारी दीपाली तळेकर व निशा गायकवाड या शेतकरी कुटुंबातील मुली अनकुटे येथून सायकलवर पाच किलोमीटरचा प्रवास करून रोज शाळेत यायच्या.

शाळेतून घरी गेले, की पुन्हा आई-वडिलांना शेतीकामात मदतीचा हात देऊन अभ्यास करत दोघींना ८८.६० टक्के गुण मिळवत तृतीय क्रमांक मिळविला. या मुलींनी संघर्ष करत मिळवलेल्या यशाचे कौतुक होत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी असूनही विद्यालयाचे ४२ विद्यार्थी विशेष प्राविण्यासह तर ४४ विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाले आहेत.

गुणवंत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेचे सरचिटणीस प्रमोद पाटील, सहसचिव प्रवीण पाटील, युवा नेते संभाजीराजे पवार, माजी सरपंच प्रसाद पाटील यांनी अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या. विद्यार्थ्यांना प्राचार्य शरद ढोमसे, नवनियुक्त प्राचार्य मारूती अलगट यांनी शुभेच्छा दिल्या.

उज्वला तळेकर, ऋषिकेश काटे तसेच यशवंत दराडे, नामदेव पवार, लक्ष्मण माळी, संतोष विंचू, योगेश पवार, रवींद्र दाभाडे, संजय बहिरम, भाग्यश्री सोनवणे, सगुना काळे, सविता पवार, अर्चना भुजबळ, रोहिणी भोरकडे, प्रमोद दाणे, विकास व्यापारे, मयुरेश पैठणकर, रोहित गरुड, नीलेश व्हनमाने, सागर मुंढे, मच्छिंद्र बोडके, लक्ष्मण सांगळे आदी शिक्षकांनी शुभेच्छा दिल्या.