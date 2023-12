Nashik News: हात देऊनही बस थांबेना... चालक वाहकांना ज्येष्ठ नागरिकांचे वावडे

Nashik News : अरे...बस आली चला उठा... पण हात देऊनही बस काही थांबेना...रस्त्यावरील प्रवासासाठी थांबलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचे जणू परिवहन मंडळाच्या चालक - वाहकांना वावडेच झाले असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना परिवहन मंडळाच्या बसेस प्रवासात सवलत दिल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांची प्रवासात वाढ झाली आहे. मात्र बहुतांश चालक वाचकांकडून कुचंबणा होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. (st bus drivers are not stopping bus for senior citizens nashik news)