Police Sports Competition: राज्य पोलीस क्रीडा स्पर्धांना आजपासून नाशिकमध्ये प्रारंभ! राज्यभरातून साडेतीन हजार पोलीस खेळाडू दाखल

नाशिक : राज्यस्तरीय पोलीस क्रीडा स्पर्धांना उद्यापासून (ता.४) दिमाखात प्रारंभ होत आहे. या स्पर्धेसाठी राज्यभरातून ३ हजार ५०० महिला-पुरुष पोलीस खेळाडू सहभागी झालेले आहेत.

स्पर्धेच्या समारोपप्रसंगी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. १९ मैदानांवर होणाऱ्या या स्पर्धांचे संयोजन पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर पोलीस आयुक्तालय करीत आहे. (State Police Sports Competition starts in Nashik from today Three half thousand policemen from all over state entered news)