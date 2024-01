Nashik: नाशिकरोड, शिर्डी प्रस्तावित लोहमार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम बंद करा; शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची खा. गोडसेंकडे मागणी

नाशिक रोड : श‍िर्डी, नाशिक रोड या प्रस्ताव‍ित लोहमार्गाच्या नव्याने सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले आहे. प्रस्ताव‍ित लोहमार्ग देवळाली कॅम्प, चेहडी, चाडेगाव, मोहगाव, बाभळेश्वर, चांदग‍िरी, जाखोरी या गावांमधील श‍िवारातून जाणार असल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होणार आहे.

या जमिनींच्याऐवजी सदर प्रस्ताव‍ित लोहमार्ग पूर्वी सर्वेक्षण झालेल्या जम‍िनींमधून जावा असे स्पष्ट करत नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या जम‍िनींवरील सर्वेक्षण तत्काळ बंद करावे अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांच्या एका श‍िष्टमंडळाने खासदार हेमंत गोडसे यांच्याकडे एका न‍िवेदनाद्वारे केली आहे. (Stop survey work on Nashik Road Shirdi proposed railway delegation of farmers Request to mp hemant Godse Nashik)