Nashik News : मालेगावात 6 महिन्यांपासून रात्रंदिवस पथदीप सुरू; नागरिकांत संताप

मालेगाव (जि. नाशिक) : शहरात महापालिकेचे असंख्य पथदीप हे दिवस-रात्र सुरू राहतात. हे प्रकार वारंवार घडत आहेत. येथील कॅम्प भागातील डॉ. वाव्हाळ हॉस्पिटलनजीक असलेल्या प्रेरणा कॉलनी भागात महापालिकेचे चार पथदीप आहेत. (street lights have been running day and night in Malegaon for 6 months nashik news)

चारही पथदीप गेल्या सहा महिन्यांपासून दिवस-रात्र सुरू आहेत. महापालिकेचे वीजबिल वाढत आहे. नागरिकांच्या करातून मिळणाऱ्या पैशांनी हे वीजबील भरले जाते. बेफिकिरी वृत्तीमुळे महापालिका प्रशासनाविरोधात नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

एकीकडे राज्यात ‘वीज वाचवा’ असा संदेश दिला जातो, तर दुसरीकडे पथदीप दिवसरात्र सुरू आहेत. शहरात महापालिकेला पथदीपांचे महिन्याला सुमारे चाळीस लाख रुपये बिल येते. येथील प्रेरणा कॉलनी भागात चार पथदीप दिवसाही सुरू राहतात. वारंवार परिसरातील नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार देऊनही लक्ष दिले जात नाही.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

येथील पथदीपांमुळे रोज विजेचे बील वाढते. हा प्रकार शहरातील विविध भागात सुरू आहे. सावतानगरमधील सच्चाई किराणा दुकानासमोरील पथदीपही रात्रंदिवस सुरू राहतो. दिवसा सुरू असलेल्या पथदीपांबाबत जागरुक नागरिकांनी तक्रार केल्यास टेस्टिंग सुरू आहे, असे गुळगुळीत उत्तर देऊन वेळ निभाऊन नेली जाते. दिवसा सुरू असलेले पथदीप बंद करावेत. तसेच शहरात बंद असलेले पथदीप दुरुस्त करून सुरू करावेत, अशी मागणी शहरवासीयांकडून केली जात आहे.