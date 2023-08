Nashik News : भुसावळ विभागातील मनमाड - नांदगाव दरम्यान तिसऱ्या लोहमार्गाच्या विद्युतीकरण प्रकल्पासह नवीन झालेल्या तिसऱ्या लोहमार्ग लाइनची गुरुवारी (ता.२४)यशस्वी चाचणी घेण्यात आली.

यावेळी रेल्वे प्रशासनाच्या विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (Successful trial of Nandgaon Manmad Railway third way would be beneficial to reduce traffic in section Nashik)

मध्य रेल्वेने २५.०९ किलोमीटरच्या मनमाड-नांदगाव सेक्शनची नवीन तिसरी लाईन विद्युतीकरणासह यशस्वीपणे सुरू केल्याची घोषणा केली. जो महत्त्वाकांक्षी १८३.९४ किमी भुसावळ-मनमाड तिसऱ्या लाइन विद्युतीकरण प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

या विद्युतीकरण प्रकल्पासाठी प्रस्तावित एकूण १८३.९४ किमीपैकी ९६.८१ किलो मीटरची पूर्तता झाली आहे. जी त्याच्या एकूण उद्दिष्टाच्या दिशेने ५२ टक्के आहे. पांझण स्थानकाजवळील ७०० मीटरच्या अंतरावर रॉक कटिंगचे कठीण आव्हान देखील यशस्वीरीत्या पार केले गेले.

या विभागात मनमाड जंक्शन, पानेवाडी, हिसवाहळ, पांझण आणि नांदगाव यासह धोरणात्मक दृष्ट्या स्थित स्थानके आहेत. ज्यापैकी प्रत्येक स्थानकाच्या यार्डमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

ज्यात आधी घेतलेल्या ब्लॉक्ससह तिसऱ्या लाइनच्या बांधकामाच्या संयोगाने नॉन-इंटरलॉक केलेले काम केले आहे. याव्यतिरिक्त, प्रकल्पामध्ये इंटरलॉकिंग, सिग्नलिंग आणि ओव्हरहेड इक्विपमेंट (OHE) मॉडिफिकेशन यासारख्या महत्त्वाच्या कामांचा समावेश आहे.

प्रकल्पामुळे मनमाड येथील रेल्वे आणि स्लीपर्सच्या विद्यमान अभियांत्रिकी विभाग कार्यशाळेचे तिसऱ्या लाइनसह अखंड एकीकरण सुलभ झाले.

ज्यात ट्रॅक शिफ्टिंग, ओएचई मॉडिफिकेशन, सिग्नलिंग, केबलिंग आणि संबंधित युटिलिटी शिफ्टिंग क्रियाकलाप यासारख्या आवश्यक कामांचा समावेश करण्यात आला.

मुंबई- हावडा या व्यस्त मार्गाचा अविभाज्य भाग असलेल्या मनमाड-भुसावळ विभागातील वाहतूक गर्दी कमी करण्यासाठी या नवीन तिसऱ्या लाइनची यशस्वी अंमलबजावणी होणार आहे.

हे परिवर्तन केवळ ऑपरेशनल कार्यक्षमतेतच वाढ करणार नाही तर संपूर्ण रेल्वे नेटवर्कवर रेल्वे गाड्यांचा वेग देखील वाढेल.

यावेळी रेल्वे सुरक्षा, सेंट्रल सर्कलचे आयुक्त मनोज अरोरा, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक इती पांडे, मुख्य अभियंता एस. के. झा, उपमुख्य अभियंता किशोर सिंह, मनमाड- नांदगाव विभागाची सुरक्षा तपासणी, वेग चाचणी आणि कार्यान्वित वरिष्ठ कर्मचारी उपस्थित होते.