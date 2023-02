Nashik News : कोकणगाव फाट्यावर असलेले हाराळे शॉपिंग सेंटर ला अचानक लागली आग

By

कोकणगाव : येथील द्राक्ष व्यापारी मुन्ना सय्यद यांच्या दुकानात रविवारी (ता. ५) दुपारी दीडच्या सुमारास अचानक आग लागली. या वेळी दुकान बंद असल्याने आतून अचानकपणे धूर येऊ लागल्याने हा प्रकार लक्षात आला.

या दुकानात असलेले डाळिंबाच्या पॅकिंगसाठीचे मटेरियल व द्राक्ष पॅकिंगसाठी लागणारे कागदी कतरण, लाकडी बॉक्स, कॅरेट जळून खाक झाले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसपाटील तुकाराम पवार यांनी याबाबत पोलिसांना कळविले. (Sudden fire broke out at Harale Shopping Center on Kokangaon Phata Nashik news)

त्यावर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पिंपळगाव बसवंत येथील अग्निशमन दलाची गाडीही या वेळी घटनास्थळी दाखल झाली.

साधारण दोन तासांच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले. दरम्यान, आगीचे कारण समजू शकले नाही. सुदैवाने या दुर्घटनेत जीवितहानी झाली नाही. साधारणत: पन्नास ते साठ हजारांचे नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे. सरपंच, पोलिस नाईक दीपक निकुंभ, योगेश हेंबाडे आदींसह नागरिक उपस्थित होते.

