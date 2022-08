सासरच्या छळास कंटाळून जावयाची आत्महत्या; आत्महत्येपुर्वी केला Video शुट

ओझर(जि. नाशिक) : सासरची मंडळी वेळोवेळी मारहाण करतात, मानसिक हिरामण लवांड त्रास देतात. या छळास कंटाळून येथील सोनेवाडी येथील हिरामण अशोक लवांड (वय ३९) याने विहिरीत उडी घेत आपली जीवनयात्रा संपवली.

आत्महत्या करण्यापूर्वी हिरामण लवांड याने व्हिडिओ करत आपली खदखद व्यक्त केली. पोलिसांनी मयत हिरामण लवांड याचा मुलगा ऋतिक लवाड याच्या फिर्यादीवरून सासरच्या चार जणांविरुद्ध गुन्हादाखल केला. (Suicidal due to torture by in laws Video viral shot before suicide Nashik latest marathi news psl98)

गेल्या काही महिन्यांपासून हिरामणचे सासरे बाबूराव केरू चव्हाणके, शालक किरण बाबूराव चव्हाणके (रा. किर्तागळी, ता. सिन्नर) व शुभम गोविंद ढोबळे (रा. म्हाळसाकोरे, ता. निफाड) व एक अज्ञात इसम असे चौघे हिरामण यास सातत्याने मारहाण करून त्याचा छळ करीत होते. अखेर या छळास कंटाळून हिरामण लवांड याने मंगळवारी (ता. २३) विहिरीत उडी घेत आत्महत्या केली. मयत हिरामण लवांड यांच्या मुलगा ऋतिक लवांड याच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी हिरामण लवांड यास आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

...अन् अश्रू झाले अनावर आत्महत्या करण्यापूर्वी मृत हिरामण लवांड यांनी व्हिडिओ करीत आपल्यावर होत असलेल्या शारीरिक व मानसिक छळाची आपबिती रडतरडत कथन केली. आत्महत्येस सासरे बाबूराव चव्हाणके, किरण चव्हाणके शुभम ढोबळे हे जबाबदार असून, यात अजून एक इसम असून त्यांचे नाव घेतल्यास तो माझ्या मुलांना त्रास देईल. अंत्यविधीस आपल्या सासरच्या मंडळींना येऊ देऊ नये, असे सांगताना हिरामण लवांड यांना अश्व अनावर झाले होते

