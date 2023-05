Summer Temperature : मालेगावचा पारा वाढला तापमान 40.6 अंशावर

By

Summer Temperature : शहर व परिसरात पंधरा दिवसानंतर प्रथमच पारा ४० अंशावर गेला आहे. सोमवारी (ता. ८) तापमान ४०.६ अंशावर पोचले. बेमोसमी पाऊस व ऊन-सावलीच्या खेळामुळे यावर्षी अजूनही उन्हाची तीव्रता जाणवत नाही.

दिवसभर कडक ऊन व सायंकाळी ढगाळ वातावरण होते. पावसाने विश्रांती घेतल्याने व्यासायिकांसह लग्न सोहळे असलेल्या कुटुंबीयांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला. (Summer temperature of Malegaon rises to 40 above degree nashik news)

शहर व परिसरात दरवर्षी मार्च ते मे या महिन्याच्या कालावधीत पारा ४० ते ४५ अंशादरम्यान राहतो. यावर्षी हवा तसा उन्हाचा तडाखा बसला नाही. आतापर्यंत चार ते पाच दिवस पारा ४० अंशावर गेला. बेमोसमी पाऊस व ढगाळ वातावरणामुळे तापमान ३२ ते ३७ अंशांदरम्यान राहिले.

सोमवारी प्रथमच कडक ऊन पडले. उन्हामुळे रसवंतीगृह, शीतपेये, मसाले ताक, आइस्क्रीम, कुल्फी, बर्फगोळे आदी विक्रेत्यांच्या दुकानांवर बऱ्यापैकी गर्दी होती. यावर्षी हंगामी व्यवसाय पुरेशा उन्हाअभावी फुललेच नाहीत.

शहरासह कसमादेत मे महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर लग्नसोहळे होत आहेत. २ ते ५ मे या कालावधीत झालेल्या विवाह सोहळ्यातील वऱ्हाडींचे पावसामुळे हाल झाले. दोन दिवसापासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे.

बेमोसमी पावसाबरोबर वादळी वारे वहात असल्याने ग्रामीण भागात तसेच शेतमळ्यांमध्ये विवाह सोहळ्यांना अडचणी येत आहेत.