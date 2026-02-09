Nashik News : नाशिकच्या लेकींची 'नासा' भरारी! जिल्हा परिषदेच्या 'सुपर ५०' विद्यार्थ्यांचा अमेरिका दौरा यशस्वी

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या ‘सुपर ५०’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमातून निवड झालेल्या पाच विद्यार्थ्यांनी ‘नाशिक ते नासा’ असा प्रेरणादायी प्रवास यशस्वीरीत्या पूर्ण केला आहे. २९ जानेवारी ते ४ फेब्रुवारी या कालावधीत या विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या अंतराळ संशोधन संस्थांना भेट देत जागतिक दर्जाच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान व अंतराळ संशोधनाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला..या अभ्यास दौऱ्यात विद्यार्थ्यांनी नासा मुख्यालय, केनेडी अंतराळ केंद्र, तसेच स्मिथसोनियन संग्रहालयांचा सखोल अभ्यास केला. अंतराळ मोहिमा, उपग्रह प्रणाली, रॉकेट तंत्रज्ञान, संशोधन पद्धती आणि वैज्ञानिक कार्यसंस्कृती यांची माहिती प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी त्यांना मिळाली. भारतात परतल्यावर या विद्यार्थ्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव राधिका रस्तोगी यांची सदिच्छा भेट घेतली. या वेळी विठ्ठल सोनुने उपस्थित होते..विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संशोधन संस्था, त्यांची शिस्त आणि कार्यपद्धती यांचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळावा, तसेच भविष्यात देशाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात ते भरीव योगदान देतील, या उद्देशाने हा अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात आला होता.- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक.‘नासा’ मुख्यालयात त्रिमितीय चित्रफितीच्या माध्यमातून हवामान अभ्यास व हवामान अंदाजासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपग्रह प्रणालींची माहिती मिळाली. केनेडी अंतराळ संग्रहालयात रॉकेट्सची उत्क्रांती पाहताना काळानुसार विकसित झालेले तंत्रज्ञान स्पष्टपणे समजले.- वृषाली वाघमारे, आयआयटी धनबाद (माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान).जगातील सर्वांत मोठे संशोधन केंद्र प्रत्यक्ष पाहणे हा आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण ठरला. तेथील शिस्तबद्ध वातावरण, प्रगत तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन पाहून भविष्यासाठी अधिक मेहनत करण्याची प्रेरणा मिळाली.- आकांक्षा शेजवळ, आयआयटी धनबाद (रसायन विज्ञान).‘नासा’ आणि संबंधित संग्रहालयांना दिलेली भेट अत्यंत प्रेरणादायी ठरली. अंतराळ संशोधनातील सूक्ष्म कार्यपद्धती, प्रयोगशाळा, तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिकांची शिस्त पाहून विज्ञानाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक झाला.- डिंपल बागूल, आयआयटी खरगपूर (विद्युत अभियांत्रिकी).‘नासा’ मुख्यालय, स्मिथसोनियन संग्रहालय आणि केनेडी अंतराळ केंद्र येथे दिलेल्या भेटींमधून अंतराळ संशोधनाबरोबरच निसर्गविज्ञान, जीवसृष्टीची उत्क्रांती, खनिजे आणि मानवाच्या इतिहासाचा प्रत्यक्ष अभ्यास करता आला.- मेघा डहाळे, आयआयटी खरगपूर (अन्न अभियांत्रिकी).Baramati Results: बारामतीकरांचा कौल कुणाला? विजयी उमेदवारांच्या अश्रूंचा बांध फुटला.अंतराळ मोहिमांचे नियोजन प्रत्यक्ष कसे केले जाते, हे समजले. केनेडी अंतराळ केंद्रातील प्रक्षेपण संकुल, अंतराळ यान, रॉकेट उद्यान आणि महाकाय सॅटर्न रॉकेट पाहताना मानवी जिद्द व वैज्ञानिक चिकाटीची प्रचीती आली.- हर्षल ढमाले, आयआयटी नागपूर (संगणक विज्ञान)हा शैक्षणिक दौरा विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी व ज्ञानवर्धक ठरला. अवकाश विज्ञान आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाची प्रत्यक्ष माहिती मिळाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन व आत्मविश्वास वाढला.- अश्विनी पगार, शिक्षिका, ‘नाशिक ते नासा’ उपक्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.