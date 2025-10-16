Sushilkumar Shinde : 'नक्षलवाद वर्षभरात संपणार नाही': सुशीलकुमार शिंदे यांनी स्पष्टच सांगितले!

नाशिक: इतक्या वर्षांमध्ये नक्षलवाद संपला नाही, तर वर्षभरात कसा काय संपणार. नक्षलवाद इतक्या लवकर संपुष्टात येणे शक्य नसल्याचे मत माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी बुधवारी (ता. १५) व्यक्त केले. निवडणूक आयोगाने हरकतींची दखल घेतली नाही, तर आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी नमूद केले..कविवर्य नारायण सुर्वे जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित संमेलनानिमित्त ते नाशिकला आले होते. त्या वेळी त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. माजी मंत्री शिंदे म्हणाले, की नक्षलवाद संपविण्यासाठी आधी ते का भांडता आहेत, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांना विश्वास असेल तर त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत. .मतदार याद्यांमध्ये घोळाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले, की चूक झालेली आहे, हे दाखविणे व ती दुरुस्त करून घेणे हे विरोधी पक्षाचे काम असून, ते व्यवस्थितरीत्या पार पाडत आहेत. काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय पातळीवर हा मुद्दा उपस्थित करून आयोगाचे डोळे उघडण्याचा प्रयत्न केला आहे. .Nashik Jail Video : बघू ते नवलच! नाशिकच्या जेलमध्ये कैद्यांनी केली गांजा पार्टी; धक्कादायक व्हिडिओ अन् फोटो व्हायरल.प्राप्त तक्रारींची दखल घेत किमान गैरप्रकार थांबविले पाहिजे. अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबविल्याशिवाय पर्याय राहात नाही. संमेलनातील उपस्थितीबाबत ते म्हणाले, की नारायण सुर्वे हे क्रांतिकारी कवी होते. त्यांनी सुरू केलेली चळवळ कायम ठेवण्याची जबाबदारी समाजाने स्वीकारली पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.