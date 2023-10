Nashik Crime : इंडीया सिक्युरिटी प्रेसमध्ये नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून सहा लाखांना गंडा घालणाऱ्या संशयिताला पाच महिन्यांनी अटक करण्यात आली.

इंदिरानगर पोलिसांना सतत हुलकावणी देणार्यास गोविंदनगर परिसरातून अटक करण्यात आली असून, न्यायालयाने त्यास तीन दिवसांची कोठडी सुनावली. (suspect jailed for evading police for 5 months 6 lakhs of money was given by showing lure of job Nashik Crime)

विजयकुमार मुंडावरे (रा. गणनायक अपार्टमेंट, गोविंदनगर) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. राजेंद्र बबनराव जगताप (रा. चेतनानगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांच्या मुलीस नाशिकरोडच्या इंडिया सिक्युरिटी प्रेसमध्ये नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून संशयित मुंडावरे याने ६ लाख रुपये घेतले होते.

परंतु नोकरी लावून देत उलट पैशांची मागणी करीत, संशयिताने शिवीगाळ करून दमदाटी केली. सदरचा प्रकार जानेवारी २०२१ ते सप्टेंबर २०२१ या दरम्यान घडला होता. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसात गेल्या मे महिन्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यापासून संशयित मुंडावरे पोलिसांच्या हाती लागत नव्हता. तो सतत पोलिसांना हुलकावणी देत होता. अखेर मुंडावरे त्याच्या गोविंदनगरमधील राहत्या घरी आला असल्याची खबर मिळाली असता, इंदिरानगर पोलिसांनी शिताफीने त्यास अटक केली.

त्यास न्यायालयात हजर केले असता, त्यास तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक अशोक उघडे हे करीत आहेत.