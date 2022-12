Nashik Crime News : डॉ. पवारांवर हल्ला करणारे संशयित अद्यापही मोकाटच!

By

नाशिक : गंगापूर रोडवरील गोवर्धन शिवारात डॉ. प्राची पवार यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी संशयित अद्यापही मोकाट आहेत. घटनेला तीन दिवस उलटूनही संशयितांना अटक करण्यात पोलिसांना यश आलेली नाही. (Suspects who attacked Dr prachi Pawar still out Nashik Crime News)

डॉ. प्राची पवार या त्यांच्या गोवर्धन शिवारातील पवार फार्म हाउसवर मंगळवारी (ता. १३) रात्री साडेसात-आठच्या सुमारास दुचाकीने जात होत्या. त्यावेळी फार्म हाऊसबाहेर रस्त्यावर संशयितांनी दुचाकी आडवी लावली होती. याबाबत डॉ. पवार यांनी हटकले असता, संशयितांनी त्यांच्याकडील कोयत्याने त्यांच्या हातावर वार केले.

आसपासच्या नागरिकांनी धाव घेतल्यानंतर संशयित दुचाकीवरून पसार झाले. तर डॉ. पवार यांना तत्काळ पंडित कॉलनीतील सुश्रुत हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. याप्रकरणी नाशिक तालुका पोलिसात तीन संशयितांविरोधात प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हल्ल्याच्या घटनेला तीन दिवस उलटूनही पोलिस संशयितांना अटक करण्यात अपयशी ठरले आहेत.

फार्म हाऊसबाहेर सीसीटीव्ही नसल्याने संशयितांचा शोध घेण्यात पोलिसांना अपयश येत आहे. तक्रारदार डॉ. पवार यांनाही संशयित अनोळखी असल्याने पोलिसांना संशयिताचा शोध घेणे जिकिरीचे जात असल्याचे समजते.

ॲड. ठाकरे यांनी घेतली भेट

मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेचे सरचिटणीस अॅड. नितीन ठाकरे यांनी सुश्रुत हॉस्पिटलमध्ये डॉ. प्राची पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. डॉ. पवार यांच्यावरील हल्ल्याचा त्यांनी जाहीर निषेध केला. नाशिकमधील कायदा-सुव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली. मविप्र संस्थेचे माजी संचालक विजय गडाख, डॉ. अशोक पिंगळे उपस्थित होते.

