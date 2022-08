घंटागाडीच्या ठेक्यात संशयास्पद कागदपत्रे; NMC आयुक्तांकडून पडताळणीच्या सूचना

By

नाशिक : घंटागाडीचा ठेका घेण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या ठेकेदार कंपन्यांनी सादर केलेली बँक गॅरंटी व बँक सॉलवन्सी कागदपत्रांबाबत संशय निर्माण झाल्याने महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सदरची फाइल पुन्हा पाठवत लेखापरीक्षकांना कागदपत्रांची छाननी करण्याच्या सूचना दिल्या. (Suspicious documents in ghantagadi contract Verification instructions from NMC Commissioner to lekhaparikshan nashik Latest Marathi News)

मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात घंटागाडीचा ठेका संपुष्टात आला. मात्र, त्यानंतर सातत्याने ठेक्याला मुदतवाढ दिली जात आहे. मागील ठेका १७६ कोटी रुपयांना दिला गेला असताना आता पुढील पाच वर्षासाठी ठेका देताना ३५४ कोटी रुपयांवर गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून अटी व शर्तीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ठराविक ठेकेदारांनाच काम मिळावे, या अनुषंगाने रिंगदेखील होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता कागदपत्रांसंदर्भात संशय निर्माण झाल्याने पुन्हा आता लेखापरीक्षण विभागाची कसोटी लागणार आहे. यापूर्वी घनकचरा विभागामार्फत कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली आहे.

नवनियुक्त आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी ठेक्याची वाढलेली किंमत व ठेकेदारांकडून सादर करण्यात आली. कागदपत्रे संशयास्पद कारणावरून पुन्हा लेखापरीक्षकांना निविदा प्रक्रियेस कागदपत्रांची पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

