Tailoring Business : रेडिमेडच्या जमान्यात शिवणकाम व्यवसायाला नवसंजीवनी! ‘परफेक्ट फिटिंग’साठी महिलांची पसंती

- अंजली आहिरेनाशिक - रेडिमेड कपड्यांची मोठी बाजारपेठ असतानाही नाशिकमध्ये शिवणकामाच्या व्यवसायाला पुन्हा उभारी मिळताना दिसत आहे. परफेक्ट फिटिंग, स्वतःच्या आवडीचे डिझाइन आणि वेगळेपण जपण्यासाठी महिलांकडून रेडिमेडऐवजी कपडे शिवून घेण्याकडे कल वाढत आहे..रेडिमेड कपड्यांमध्ये साईज, फिटिंग आणि डिझाईन यामध्ये अनेकदा मर्यादा येतात. विशेषतः ब्लाऊज, पार्टीवेअर ड्रेस, लग्नासाठीचे लेहेंगा, गाऊन किंवा इंडो-वेस्टर्न कपडे यामध्ये हवे तसे बदल करणे कठीण जाते. त्यामुळे अनेक महिला टेलरकडे जाऊन मोजमापानुसार कपडे शिवून घेतात. शिवाय प्रत्येकाची शरीरयष्टी वेगळी असल्याने रेडिमेड सर्वांनाच बसते' असे नाही, हेही एक मोठे कारण मानले जाते..शिवणकामात ग्राहकांना हवे तसे कापड, रंग, डिझाईन आणि स्टाइल निवडण्याची मुभा मिळते. त्यामुळे कपडे अधिक आकर्षक आणि व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे बनतात. सण-समारंभ, लग्नकार्य किंवा खास प्रसंगासाठी वेगळेपण जपण्यासाठी महिलांची पसंती टेलरिंगकडे वळत असल्याचे दिसून येते..सोशल मीडियावर दिसणारे नवे ट्रेंड्सही टेलरकडे घेऊन जाऊन त्यानुसार कपडे तयार करून घेतले जात आहेत. टेलरिंग व्यावसायिकांच्या मते, पूर्वी साध्या कपड्यांची मागणी होती, मात्र आता ग्राहक डिझाईन, फिटिंग आणि फिनिशिंगबाबत अधिक जागरूक झाले आहेत. त्यामुळे टेलरिंग व्यवसायालाही आधुनिक फॅशननुसार बदल करावे लागत आहेत. यामुळे पारंपरिक शिवणकाम व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळत आहे.एकंदरीत, रेडिमेड कपड्यांच्या स्पर्धेतही 'कस्टमाइज्ड' आणि 'परफेक्ट फिट' या दोन कारणांमुळे नाशिकमध्ये शिवणकामाला पुन्हा मागणी वाढत असून, टेलरिंग व्यवसाय पुन्हा जोमाने पुढे येताना दिसत आहे..का वाढला कलपरफेक्ट फिटिंग मिळतेहवे तसे डिझाइन निवडता येतेशरीरयष्टीप्रमाणे कपडे बसतातसण-समारंभासाठी वेगळेपण जपता येतेकापड, रंग आणि स्टाइल स्वतः ठरविता येते .हे कपडे शिवूनच घेतातसाडीचे ब्लाऊज (डिझायनर/ब्राइडल)लग्नासाठीचे लेहेंगा आणि गाऊनइंडो-वेस्टर्न कस्टम ड्रेसअनारकली, कुर्ता (विशेष डिझाइन)ऑफिस किंवा पार्टीसाठी खास फिटिंग ड्रेस .आता ग्राहक स्वतः डिझाइन घेऊन येतात. ब्लाऊज, गाऊन, लेहेंगा यांसारख्या कपड्यांसाठी शिवणकामाची मागणी जास्त आहे. प्रत्येकाला युनिक आणि परफेक्ट लूक हवा असतो. त्यामुळे आम्हालाही नवीन ट्रेंड्स शिकत काम करावे लागते, आणि कामाचा दर्जाही वाढला आहे.- प्रियंका बटाव, टेलर व्यावसायिकरेडिमेड कपडे दिसायला छान असतात, पण फिटिंग परफेक्ट नसते. टेलरकडून शिवून घेतल्यावर कपडे अगदी आपल्या शरीराला साजेसे बसतात. शिवाय, आपल्याला हवे तसे डिझाइन आणि बदल करता येतात. त्यामुळे आत्मविश्वासही वाढतो,- अवंतिका जाधव, द्वारका.