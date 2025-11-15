Nashik News : बिबट्यासोबत कोल्ह्याची भर; टाके देवगाव-वावीहर्ष परिसरात कोल्ह्याच्या हल्ल्याने तिघे जखमी!

टाके देवगाव-वणी: दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात बिबट्या आणि कोल्ह्याची दहशत सुरू असतानाच वावीहर्ष आणि टाकेदेवगाव परिसरात कोल्ह्याने तीन नागरिकांना चावा घेतला आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये बिबट्यासह कोल्ह्याची दहशत निर्माण झाली आहे. बिबट्या व कोल्ह्याचा वाढत चाललेल्या धुमाकुळाचा बंदोबस्त करण्यासाठी उपाययोजना करून कार्यवाही करण्याची मागणी नागरिकांसह एल्गार संघटनेने केली आहे. .धाराचीवाडी येथील सतरा वर्षीय मंगल कडाळी शुक्रवारी (ता.१४) सकाळी आठच्या सुमारास पाणी आणण्यासाठी झऱ्यावर गेली असता अचानक कोल्हा मागून आला अन त्याने मंगलवर हल्ला केला. .यात हात, पाय तोंडाला चावा घेतल्याने तीन टाके पडले. तिला उपचारासाठी खोडाळा येथे खासगी व सरकारी रुग्णालयात हलविण्यात आले होते. आता तिची तब्बेत स्थिर आहे. काल वावीहर्ष येथील शेतकरी यशवंत बांगारे (४५) यांना कोल्ह्याने चावा घेतल्याने वैतरणा आरोग्य केंद्रात दाखल केले..वावीहर्ष, टाकेदेवगाव परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याचा वावर वाढला असून नागरिक दहशतीखाली आहेत. वावीहर्ष येथील बागवाडीतील श्रावण ठोंबरे(६०) बाहेरगावी पायी जात असताना कोल्ह्याने हल्ला चढवून गुडघ्याला चावा घेतला. त्याला धारगाव येथील आरोग्य केंद्रात उपचारार्थ हलविण्यात आले होते..तेथून त्र्यंबकेश्वर उपजिल्हा रुग्णालयात हलविले असता तेथे लस उपलब्ध नसल्याने नाशिक जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात होते. ते सुखरूप असून घरी पाठविण्यात आले आहे. तिघांचीही तब्येत सुखरूप आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील देवगांव, वावीहर्ष आणि टाकेदेवगाव भागात मोठ्या प्रमाणात बिबट्याचा वावर वाढला असून आता कोल्ह्याची भर पडली आहे..Sangli News: पहाटेच्या थरारात ‘चंदा’ची सह्याद्रीत एंट्री; व्याघ्र संवर्धनाला मिळाली नवी उभारी!.मी सकाळी आमच्या वाडीशेजारी असलेल्या झऱ्यावर पाणी भरण्यासाठी जात असताना अचानक कोल्ह्याने माझ्यावर हल्ला चढवला. मला काही समजण्याच्या आत हल्ला केल्याने मी खूप घाबरले. खूप आरडाओरडा केला, तेव्हा गावातील काही लोक आले तेव्हा माझा जीव वाचला.- मंगल कडाळी, अपघातग्रस्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.