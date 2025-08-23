नाशिक

Education Department : शिक्षक पुरस्काराबाबत उदासीनता; १० तालुक्यांतून केवळ दोन-दोनच प्रस्ताव

35 Proposals for Teacher Awards in Nashik : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या ‘गुणवंत शिक्षक पुरस्कारा’साठी १५ तालुक्यांतून ३५ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.
Updated on

नाशिक: जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या शिक्षक पुरस्कारासाठी १५ तालुक्यातून ३५ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. पडताळणीनंतर अंतिम मंजुरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्याकडे पाठविण्यात येतील. शिक्षक दिनी तालुकानिहाय एका शिक्षकास गुणवंत शिक्षक पुरस्कार प्रदान केला जातो.

